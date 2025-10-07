В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области рассмотрено уголовное дело в отношении шестерых школьников, обвиняемых в убийстве девятиклассника. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Kazpravda.kz

Трагедия произошла в сентябре 2024 года в селе Копа Темирского района. Группа старшеклассников – учащиеся 10-х и 11-х классов, посчитав, что девятиклассники проявили неуважение, избили их. В результате один из учеников 9 класса получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

По итогам расследования пятеро несовершеннолетних были привлечены к ответственности по статьям 293 часть 2 пункты 1, 2 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно), а также по статьям 28 часть 3 – 106 часть 3 Уголовного кодекса РК (организация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Еще один подросток обвинялся по статье 106 часть 3 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

На судебном заседании несовершеннолетние подсудимые частично признали вину и раскаялись в содеянном. Прокурор просил назначить им наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Потерпевшие и их законные представители, напротив, просили суд ограничиться мерами, не связанными с лишением свободы.

Суд, изучив представленные доказательства – показания потерпевших и свидетелей, признательные показания самих подсудимых, заключения судебных экспертиз, протоколы осмотра места происшествия, очных ставок и иные материалы уголовного дела, признал вину подростков доказанной.

В качестве смягчающего обстоятельства был учтен их несовершеннолетний возраст. Отягчающим обстоятельством суд признал активную роль пятерых из них в совершении преступления.

Приговором суда трое подсудимых признаны виновными по п.1,3 ч.2 ст. 293, ст. 28 ч.3 – ч. 3 ст. 106 УК РК и приговорены к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. С законного представителя одного из несовершеннолетних взыскан моральный вред в размере пяти миллионов тенге.

Еще трое признаны виновными по п.1, 3 ч.2 ст. 293 УК РК (хулиганство) и получили по 1 году ограничения свободы. По обвинению по ст. 28 ч.3 – ч.3 ст.106 УК РК они оправданы за недоказанностью вины.

Приговор не вступил в законную силу.