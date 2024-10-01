В Алматинской области дан старт учению ОДКБ «Нерушимое братство-2024»

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На полигоне «Берег» состоялась торжественная церемония открытия командно-штабного учения с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2024»

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В нем задействованы национальные контингенты миротворческих сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

Участников учения приветствовал первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

– Ситуация в мире остается неспокойной, и мы должны быть готовы к различным вызовам и угрозам, актуальным не только для наших стран, но и для всего мирового сообщества. Именно поэтому в рамках председательства в ОДКБ Казахстан обозначил развитие миротворческого потенциала Организации в качестве одного из приоритетов. В ходе учения будут отработаны вопросы слаженности подразделений при выполнении задач по подготовке и ведению операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами, – уточнил первый заместитель министра обороны Казахстана.

Обращаясь к участникам учений, заместитель Генерального секретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков отметил, что территория Центральной Азии традиционно привлекает внимание глобальных военно-политических участников формирующегося миропорядка.

– Большие логистические возможности региона в сочетании с запасами полезных ископаемых создают условия для постоянного соперничества сверхдержав и политическую нестабильность, включая распространение радикального экстремизма и нарастание террористической угрозы. Миротворческие силы ОДКБ, являясь неотъемлемой частью Коллективных сил, должны быть в постоянной готовности к проведению миротворческих операций в соответствии с Решениями Совета коллективной безопасности ОДКБ, как на территории государств – членов Организации, так и за ее пределами по мандату ООН, – подчеркнул заместитель Генерального секретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков.

На церемонии открытия учения выступил также первый заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант Хасан Калоев.

– На сегодняшний день государства – члены Организации имеют более чем 25 летний опыт миротворчества в разных уголках мира. Особенностью предстоящего учения является то, что к совместным действиям кроме воинских формирований привлекаются подразделения органов внутренних дел, полиции, внутренних войск и войск национальной гвардии, органов безопасности и органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, – сказал он.

Отметим также, что командно-штабное учение Нерушимое братство-2024» проходит под руководством командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Казахстана генерал-майора Алмаза Джумакеева. Всего на учение привлечено более 2000 военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты Ми-17, Ми-35, самолеты Ил-76, Си-295 и беспилотная авиация.

В ходе проведения миротворческой операции Коллективные миротворческие силы ОДКБ выполнят учебно-боевые задачи на блокпостах и пунктах приема беженцев, при сопровождении колонн и грузов с гуманитарной помощью.

#казахстан #армия #Алматы #ОДКБ

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