В Алматинской области убили подростка

15-летнего подростка убили в Илийском районе Алматинской области. В преступлении подозревается 17-летний житель региона, сообщает Inform.kz.
"Потерпевший был несовершеннолетним, 2003 года рождения. Досудебное расследование по указанному факту проводится по статье 99 Уголовного кодекса РК (убийство)", - проинформировали в пресс-службе областного департамента полиции.
Отмечается, что подозреваемый, 2001 года рождения, так же, как и потерпевший, является несовершеннолетним.
"Он помещен под стражу согласно статье 128 Уголовно-процессуального кодекса РК. Расследованием дела занимаются сотрудники Илийского районного отдела полиции", - добавили в областном департаменте полиции.