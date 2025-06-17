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Цель мероприятия – проверка наличия светоотражающих лент у лошадей и коров, пасущихся вдоль дорог, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По данным правоохранительных органов, очень часто безнадзорные животные выходят на автотрассы, где попадают под колеса машин. Львиная доля таких ДТП происходит в вечернее и ночное время по причине отсутствия освещения и ограждения дорог. Согласно статистике, в 2024 году в результате аварий, произошедших в регионе с участием крупного рогатого скота, один человек погиб, пятеро получили ранения.

Если в прошлом году за нарушения правил выпаса сельскохозяйственных животных было наложено 62 штрафа в отношении фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств, то с начала текущего года – 59.

По итогам рейдовых мероприятий выяснилось, что сигнальные ленты-ошейники имеются в наличии лишь в одном крестьянском хозяйстве, расположенном близ трассы Баканас – Конаев в Балхашском районе. Данный факт вызвал большие нарекания к фермерам со стороны проверяющих.

Сотрудники районной прокуратуры совместно с полицейскими выдали сигнальные ленты двум крестьянским хозяйствам. Как заверили прокуроры, в ближайшее время совместно с местными исполнительными органами будут приняты меры по максимальному обеспечению поголовья сельхозживотных светоотражающими лентами. Это нужно, чтобы обезопасить водителей и снизить аварийность на дорогах.