В Алматы 20-сантиметровый штырь проткнул ногу ребенку

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

Мальчик пытался перелезть через забор.

Фото: Kazpravda.kz

Наконечник забора воткнулся десятилетнему мальчику в ногу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления общественного здравоохранения Алматы.

По данным ведомства, пытаясь перелезть через забор, ребенок, проткнув ногу, повис на 20-сантиметровом штыре. Отмечается, что хирургам Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы удалось спасти мальчика.

Ребенка доставили в приемное отделение экстренной хирургии ЦДМП Алматы ближе к 21:00, в сопровождении бригады скорой медицинской помощи. Ранение было в правом бедре, откуда торчал 20-сантиметровый железный штырь, из раны шла кровь. Со слов родителей, ребенок получил травму в соседнем дворе. Перелезая через забор, он опрокинулся вниз головой и проткнул ногу штырем.

«В приемном покое пациент экстренно был осмотрен хирургом, травматологом и анестезиологом и госпитализирован. Срочно была определена тактика операции. Перед хирургами стояла задача не только извлечь инородное тело из ноги, но также уберечь жизненно важные сосуды от повреждения. Действовали очень осторожно, миллиметр за миллиметром освобождая ногу от штыря. Мы считаем, что задача выполнена, первые сутки после операции пациент чувствует себя хорошо, состояние удовлетворительное. Думаю, ребенок скоро сможет самостоятельно пойти в школу», - рассказал заведующий приемным отделением Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Мейржан Курманалиев.

#Алматы #ребенок #госпитализация #травма

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