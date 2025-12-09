С наступлением календарной зимы в мегаполисе открыты 12 бесплатных открытых ледовых катков, передает Kazpravda.kz

Фото Юлии Кон

Бесплатные катки в Алматы стали не просто местом для спорта, притяжения для детей, семей и всех, кто соскучился по зимним эмоциям.

Жители и гости города имеют возможность встретить зиму в компании друзей, семьи и новых впечатлений без лишних затрат.

Особое оживление на катках привносят зарубежные туристы из стран, где снег большая редкость.

За состоянием льда следят профессионалы: между сеансами лед ровняют и дополнительно заливают. Ряд катков оснащен вспомогательным оборудованием, а помощники на льду обучают новичков и помогают им чувствовать себя увереннее.