В Алматы еще нет снега, но ледовые катки поднимают настроение горожан
С наступлением календарной зимы в мегаполисе открыты 12 бесплатных открытых ледовых катков, передает Kazpravda.kz
Бесплатные катки в Алматы стали не просто местом для спорта, притяжения для детей, семей и всех, кто соскучился по зимним эмоциям.
Жители и гости города имеют возможность встретить зиму в компании друзей, семьи и новых впечатлений без лишних затрат.
Особое оживление на катках привносят зарубежные туристы из стран, где снег большая редкость.
За состоянием льда следят профессионалы: между сеансами лед ровняют и дополнительно заливают. Ряд катков оснащен вспомогательным оборудованием, а помощники на льду обучают новичков и помогают им чувствовать себя увереннее.