В Алматы еще нет снега, но ледовые катки поднимают настроение горожан

Общество
155
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

С наступлением календарной зимы в мегаполисе открыты 12 бесплатных открытых ледовых катков, передает Kazpravda.kz 

Фото Юлии Кон

Бесплатные катки в Алматы стали не просто местом для спорта, притяжения для детей, семей и всех, кто соскучился по зимним эмоциям.

Жители и гости города имеют возможность встретить зиму в компании друзей, семьи и новых впечатлений без лишних затрат.

Особое оживление на катках привносят зарубежные туристы из стран, где снег большая редкость.

За состоянием льда следят профессионалы: между сеансами лед ровняют и дополнительно заливают. Ряд катков оснащен вспомогательным оборудованием, а помощники на льду обучают новичков и помогают им чувствовать себя увереннее.

#Алматы #снег #катки

Популярное

Все
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Мы третьи в мире!
Осечка на старте
Патриарх философской науки Казахстана
Когда призраки прошлого оживают в семейном доме
Мощное землетрясение произошло в Японии
Секреты мастеров
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Понять Абая сердцем
Разрушить барьеры молчания
Новые проекты и возможности
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Район бьет рекорды
Рыбу надо спасать
Созвучие стиха и песни
Танцы без границ
Завоевано 11 наград
Модель серии «45»
Парки становятся краше
Почему у СЭЗ «Сарыарка» низкий КПД
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Нельзя настраивать простой народ против Китая
В Казахстане изменят правила сангосконтроля в детских учреж…
Безопасность детей – государственный приоритет
Гранты для талантливой молодежи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]