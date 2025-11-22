В южной столице выявлен крупный канал нелегального оборота электронных систем для курения и табачной продукции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции обнаружили более 17 тыс. электронных устройств и свыше 13 тыс. пачек сигарет. По данному факту возбуждено уголовное дело, вся продукция изъята и приобщена к материалам расследования.
"Мы последовательно пресекаем незаконную торговлю табачной продукцией, особенно той, которая представляет угрозу для здоровья подростков и молодежи. В рамках Года профилактики и принципа «Закон и порядок» любая попытка незаконного торгового оборота будет выявлена и пресечена", – отметил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Асхат Даулетияров.