В южной столице выявлен крупный канал нелегального оборота электронных систем для курения и табачной продукции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции обнаружили более 17 тыс. электронных устройств и свыше 13 тыс. пачек сигарет. По данному факту возбуждено уголовное дело, вся продукция изъята и приобщена к материалам расследования.