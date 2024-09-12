Задержано 47 иностранцев: в Алматы ликвидировали четыре колл-центра

Интернет-мошенники звонили за рубеж, в том числе гражданам Ирана, Индии, Китая, США и Малайзии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Обманом завлекали их в несуществующие инвестиционные сделки. Задержано 47 иностранных граждан, а также 5 граждан Казахстана. Уже установлено совершение ими свыше 2 000 звонков заграницу, а именно гражданам США, Ирана, Малайзии и Китая. В ходе обыска изъято свыше 1 500 телефонов, 57 ноутбуков и компьютеров, более 1 000 sim-карт.
В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению интернет-мошенничества в отношении казахстанцев. Следственные мероприятия продолжаются.
«МВД призывает всех быть бдительными, чтобы не стать жертвой мошенников. Вот несколько простых правил: Не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах и соцсетях. Если случайно это сделали, то отключите все устройства в настройках мессенджера. Не отвечайте на видеозвонки от незнакомых людей. Если кто-то по телефону предлагает оформить кредит, продать имущество или перевести деньги на якобы безопасный счет — не верьте. Правоохранительные органы и сотрудники банков никогда не проводят такие операции по телефону. Не передавайте свои личные данные, банковские реквизиты, срок действия карт и CVV-коды никому. Не вкладывайте деньги в сомнительные проекты. Прежде чем принять решение, изучите все внимательно. И самое важное — устанавливайте приложения только через проверенные магазины, такие как AppStore и PlayMarket. Берегите себя и свои данные! Полиция всегда рядом, но многое зависит и от вашей бдительности, – отметил начальник департамента», – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.