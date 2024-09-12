Задержано 47 иностранцев: в Алматы ликвидировали четыре колл-центра

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Обманом завлекали их в несуществующие инвестиционные сделки. Задержано 47 иностранных граждан, а также 5 граждан Казахстана. Уже установлено совершение ими свыше 2 000 звонков заграницу, а именно гражданам США, Ирана, Малайзии и Китая. В ходе обыска изъято свыше 1 500 телефонов, 57 ноутбуков и компьютеров, более 1 000 sim-карт.

В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению интернет-мошенничества в отношении казахстанцев. Следственные мероприятия продолжаются.