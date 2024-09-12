Задержано 47 иностранцев: в Алматы ликвидировали четыре колл-центра

Мошенничество
108
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Интернет-мошенники звонили за рубеж, в том числе гражданам Ирана, Индии, Китая, США и Малайзии,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Обманом завлекали их в несуществующие инвестиционные сделки. Задержано 47 иностранных граждан, а также 5 граждан Казахстана. Уже установлено совершение ими свыше 2 000 звонков заграницу, а именно гражданам США, Ирана, Малайзии и Китая. В ходе обыска изъято свыше 1 500 телефонов, 57 ноутбуков и компьютеров, более 1 000 sim-карт.

В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению интернет-мошенничества в отношении казахстанцев. Следственные мероприятия продолжаются.

«МВД призывает всех быть бдительными, чтобы не стать жертвой мошенников. Вот несколько простых правил: Не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах и соцсетях. Если случайно это сделали, то отключите все устройства в настройках мессенджера. Не отвечайте на видеозвонки от незнакомых людей. Если кто-то по телефону предлагает оформить кредит, продать имущество или перевести деньги на якобы безопасный счет — не верьте. Правоохранительные органы и сотрудники банков никогда не проводят такие операции по телефону. Не передавайте свои личные данные, банковские реквизиты, срок действия карт и CVV-коды никому. Не вкладывайте деньги в сомнительные проекты. Прежде чем принять решение, изучите все внимательно. И самое важное — устанавливайте приложения только через проверенные магазины, такие как AppStore и PlayMarket. Берегите себя и свои данные! Полиция всегда рядом, но многое зависит и от вашей бдительности, – отметил начальник департамента», – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

#полиция #Алматы #мошенники

Популярное

Все
Зеленый фонд Алматы нуждается в реконструкции
«Не ломайте то, что и так хорошо работает!»
И сторонники, и противники строительства АЭС поддерживают проведение референдума
Не нужно бояться мирного атома
В Астане планируют организовать производство по выпуску мини-гидроэлектростанций
Дождевые завесы заметно осложнили уборочную страду
Развитие энергетики нельзя политизировать
Костанайцам простят неустойку
Что иностранные гости говорят об Играх кочевников
Встречи в Великой степи
В этноауле установлена специальная юрта от ЮНИСЕФ
Условия для ведения бизнеса улучшатся
Организация тюркских государств приняла общий алфавит
В Таразе назван лучший знаток казахского языка
Информирование граждан и подготовка инфраструктуры
В Великобритании начали досрочное освобождение заключенных из-за переполненности тюрем
Казахстанский боксер вернулся с победой после двухлетнего простоя
Будем дружить театрами
Танец души на холсте
Что мешает малому бизнесу нести «золотые яйца»?
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанские дзюдоистки успешно выступают на Паралимпиаде в Париже
Слово ученого должно быть убедительным
Кабы я была царица: целительницу с почестями встретили в Жамбылской области
На энергетической безопасности экономить... опасно
Рожденный на благо своей страны
Когда дадут отопление в Астане
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Синнер – первый итальянец, вышедший в финал US Open в одиночном разряде
Взрастим своих Курчатовых!
Казахстанцы продолжают активно изымать пенсионные деньги на жилье
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Представлялся заместителем акима: осужденный звонил из коло…
Новый мошеннический трюк раскрыли в Петропавловске
Организатор незаконного игорного бизнеса экстрадирован из О…
В Семее задержан иностранец с техникой для обзвона по мошен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]