Полицию Алматы перевели на усиление

О криминогенной обстановке доложили в ДП Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации, службы и подразделения ДП города были переведены на усиленный вариант несения службы.

Всего правопорядок в городе обеспечивали минувшей ночью порядка 2,5 тыс. полицейских: патрульные полицейские, участковые инспекторы, сотрудники ювенальной полиции, оперуполномоченные, а также следственно-оперативные группы.

«Ночь была относительно спокойной. Осложнение оперативной обстановки в городе не допущено. Дорожная безопасность обеспечена на должном уровне. Линия «102» работала в штатном режиме: количество звонков от граждан не увеличилось», – отметили в полиции Алматы.

Вместе с тем, на начальном этапе были приняты превентивные меры по обеспечению сохранности имущества граждан и недопущения совершения преступлений, добавили в департаменте.