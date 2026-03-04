В Алматы начал работу Информационный штаб независимых наблюдателей

Референдум
9
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Штаб начнет работу рано утром в день референдума и будет действовать в расширенном формате на базе Центра общественных коммуникаций (ЦОК) Алматы.

фото автора

На первом брифинге штаба была представлена подробная информация о том, как независимые наблюдатели будут контролировать процесс голосования во всех регионах Казахстана, озвучены принципы работы, механизмы общественного контроля и подходы к мониторингу хода голосования.

Главный редактор информационного агентства Independ.kz, член Общественного совета Алматы Рафаэль ­Гасанов отметил, что решение о создании Информационного штаба независимых наблюдателей продиктовано необходимостью обеспечить обществу доступ к проверенной, подтвержденной и корректной информации.

– Мы видим, что в период общественно значимых событий информационное поле становится особенно чувствительным, скорость распространения сообщений растет, а вместе с ней и риск появления непроверенных данных. Штаб создается как открытая общественная платформа на базе Центра общественных коммуникаций. Это не политический орган и не интерпретационная структура, мы не анализируем содержание референдума и не выражаем оценочных суждений. Наша задача исключительно информационная. Принцип работы штаба – независимость и политическая нейтральность, каждое сообщение проходит проверку, и информация дается только после подтверждения, – сообщил Рафаэль Гасанов.

Штаб будет обеспечивать общественный мониторинг процедур, действуя строго в рамках законодательства. Его основная работа придется на день проведения референдума – 15 марта.

Медиаменеджер Нуржан Мухаметжанова отметила, что цель штаба – быть объективными и постараться всесторонне освещать ход референдума, показать общественный настрой. Член Союза писателей Бекнур Кисиков добавил, что центр послужит площадкой для предоставления информации наблюдателям, СМИ, всем казахстанцам. Особое внимание в деятельности информационного штаба будет уделено работе ситуационного зала в день референдума с прямыми включениями из регионов, с участием наблюдателей, правозащитников и экспертов.

