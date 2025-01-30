В Алматы началась регистрация мопедов

Как сообщил начальник процессингового центра управления административной полиции департамента полиции города Алматы Айдын Меркимбаев на брифинге в Регио­нальной службе коммуникаций, регистрация мопедов началась в соответствии с принятыми изменениями в Закон «О дорожном движении».

Фото: Юрий Беккер

Постановка на учет стартовала 11 января, когда владельцы мопедов получили возможность пройти процедуру регистрации в упрощенном порядке. Для этого Министерство внутренних дел разработало перечень необходимых документов, а сама регистрация допускается даже при отсутствии идентификацион­ного номера на раме мопеда.

Несмотря на зимнюю погоду, мопеды не такая уж и редкость на дорогах в Алматы. Первый в стране зарегистрированный мопед получил техпаспорт и гос­номер на прошлой неделе. Чтобы узаконить свое транспорт­ное средство, уже 60 владельцев прошли официальную регис­трацию.

Накануне весенне-летнего периода полиция распространяет­ памятки с инструкцией по регист­рации и списком необходимых документов в местах массового скопления людей, а также в СМИ и социальных сетях.

Согласно законодательным поправкам, которые вступят в силу 5 апреля, мопеды будут приравнены к механическим транспорт­ным средствам, и управление ими станет возможным только при наличии регистрации и водительского удостоверения категории А1. С этого дня каждый владелец мопеда будет участвовать в дорожном движении согласно ПДД. Кстати, отметим, что им будет запрещено передвигаться­ по выделенной для автобусов полосе.

Полицейские напоминают гражданам о важности соблюдения новых правил и призывают своевременно пройти процедуру регистрации, чтобы избежать нарушений. На данный момент сделать это можно во всех спецЦОНах Алматы, но осмотр транс­портного средства осуществляется только в первом автоЦОНе. Айдын Меркимбаев подчеркнул, что регистрация проводится по принципу экс-территориальности, что упрощает процесс для владельцев.

В законе предусмотрена ответственность за управление незарегистрированным мопедом – штраф в размере 10 МРП. А если за рулем будет задержан несовершеннолетний, то ответственность понесут его родители.