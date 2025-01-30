В Алматы началась регистрация мопедов

Как сообщил начальник процессингового центра управления административной полиции департамента полиции города Алматы Айдын Меркимбаев на брифинге в Региональной службе коммуникаций, регистрация мопедов началась в соответствии с принятыми изменениями в Закон «О дорожном движении».
Постановка на учет стартовала 11 января, когда владельцы мопедов получили возможность пройти процедуру регистрации в упрощенном порядке. Для этого Министерство внутренних дел разработало перечень необходимых документов, а сама регистрация допускается даже при отсутствии идентификационного номера на раме мопеда.
Несмотря на зимнюю погоду, мопеды не такая уж и редкость на дорогах в Алматы. Первый в стране зарегистрированный мопед получил техпаспорт и госномер на прошлой неделе. Чтобы узаконить свое транспортное средство, уже 60 владельцев прошли официальную регистрацию.
Накануне весенне-летнего периода полиция распространяет памятки с инструкцией по регистрации и списком необходимых документов в местах массового скопления людей, а также в СМИ и социальных сетях.
Согласно законодательным поправкам, которые вступят в силу 5 апреля, мопеды будут приравнены к механическим транспортным средствам, и управление ими станет возможным только при наличии регистрации и водительского удостоверения категории А1. С этого дня каждый владелец мопеда будет участвовать в дорожном движении согласно ПДД. Кстати, отметим, что им будет запрещено передвигаться по выделенной для автобусов полосе.
Полицейские напоминают гражданам о важности соблюдения новых правил и призывают своевременно пройти процедуру регистрации, чтобы избежать нарушений. На данный момент сделать это можно во всех спецЦОНах Алматы, но осмотр транспортного средства осуществляется только в первом автоЦОНе. Айдын Меркимбаев подчеркнул, что регистрация проводится по принципу экс-территориальности, что упрощает процесс для владельцев.
В законе предусмотрена ответственность за управление незарегистрированным мопедом – штраф в размере 10 МРП. А если за рулем будет задержан несовершеннолетний, то ответственность понесут его родители.