В Алматы начали готовить цветники к зиме

Природа
78
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Однолетние цветы завершили свой период цветения и утратили декоративный вид

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы начались осенние работы по благоустройству и подготовке цветников к зиме, передает корреспондент Kazpravda.kz

Управление экологии и окружающей среды города сообщило, что проводятся сезонные работы по уборке однолетних цветов - тагетиса, цинерарии, бегонии и петунии.

- На сегодня однолетние цветы завершили свой период цветения, утратили декоративный вид и не переживут зимний период. Вместо них в клумбы будут высажены луковицы тюльпанов, которые весной украсят город ярким и красочным цветением, - рассказали в управлении.

Также идут работы по подготовке многолетних растений - срезается их надземная часть, проводится укрытие и уход для успешной зимовки.

Площадь декоративно-цветочного озеленения на территории Алматы на 2025 год составляет 219 639 кв м, из них 77 386 кв м (36%) однолетников, 142 253 кв м (64%) многолетников, включая посадки прошлых лет.

#Алматы #сезон #цветники

Популярное

Все
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Стекольный завод запущен в Алматы
Нужна новая Концепция антикоррупционной политики
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Построено реанимационное отделение
Акцент – на промышленность
Зима проверит качество работы
Помощь окажут быстрее
Район демонстрирует рост
Обещания в бензобак не зальешь
Необходимо действовать вместе в общих интересах
По следам земельных махинаций
Подкрепить знания практикой
Не поставщики сырья, а создатели добавленной стоимости
ИИ приходит в школы: опыт Актау
На смену стружечной плите придет соломенная
Важно не допускать потерь воды при ее транспортировке
На конвейере – сыр и детские смеси
Завоевали 19 медалей
Баурсаков много не бывает
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Пенсионерам вход бесплатный
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Наши шахматисты выиграли командный зачет
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
В Таразе открылся Дом культуры
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Маленькая империя для больших начинаний
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Лучше гор могут быть только... чистые горы
Кораллы Карибского бассейна перестанут расти к 2040 году
Прошли тропою снежных барсов
Фотоловушки зафиксировали краснокнижных животных в нацпарке…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]