Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы начались осенние работы по благоустройству и подготовке цветников к зиме, передает корреспондент Kazpravda.kz

Управление экологии и окружающей среды города сообщило, что проводятся сезонные работы по уборке однолетних цветов - тагетиса, цинерарии, бегонии и петунии.

- На сегодня однолетние цветы завершили свой период цветения, утратили декоративный вид и не переживут зимний период. Вместо них в клумбы будут высажены луковицы тюльпанов, которые весной украсят город ярким и красочным цветением, - рассказали в управлении.

Также идут работы по подготовке многолетних растений - срезается их надземная часть, проводится укрытие и уход для успешной зимовки.

Площадь декоративно-цветочного озеленения на территории Алматы на 2025 год составляет 219 639 кв м, из них 77 386 кв м (36%) однолетников, 142 253 кв м (64%) многолетников, включая посадки прошлых лет.