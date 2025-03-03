В Алматы обсудили актуальные вопросы развития оборонной отрасли

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

На III конференции Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса, состоявшейся в Алматы, руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков обозначил приоритеты формирования и выполнения гособоронзаказа, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Участники конференции обсудили актуальные вопросы развития оборонной отрасли. На взгляд производителей, годичный срок контракта не достаточен для выполнения трудоемких, высокотехнологичных заказов. На практике они требуют большого количества поставок комплектующих, а возникающие ныне проблемы с логистикой приводят к нарушению условий договора. 

Министр обороны предложил рассмотреть увеличение сроков заключаемых контрактов до трех лет, но при этом призвал к консолидации усилий госоргана и Ассоциации предприятий ОПК по развитию отечественного производства и выявлению фактов лжепредпринимательства, скрытого импорта, и необоснованного завышения цен.

– Сегодня оборонно-промышленную отрасль представляют 124 компании, но не все они – реальные производители. Часть из них зациклена на получении денег в рамках гособоронзаказа без создания продукта, – уточнил он.

По мнению министра обороны, этот вопрос можно решить путем создания комиссии в составе  Минобороны, Генеральной прокуратуры, Агентства РК по финансовому мониторингу и НПП «Атамекен», которая проверит предприятия, позиционирующие себя как производители продукции военного назначения. Он также отметил, что даже при закупке технологий за рубежом дальнейшая локализация производства должна быть в Казахстане.

Кроме того, глава оборонного ведомства заявил о необходимости создания кластера на базе Семипалатинского танкоремонтного завода.

– Он должен специализироваться не только на производстве бронетанковой техники, но и на ремонте вооружения, артиллерийских систем, силовых установок трансмиссий. Все это надо делать, – подчеркнул министр.

По итогам конференции Министерство обороны и Ассоциация предприятий ОПК решили создать совместную комиссию для выработки единой стратегической платформы развития отечественной оборонной отрасли.

Министр обороны отметил, что все поднятые членами ассоциации вопросы являются актуальными, и заявил, что даст ряд поручений, в частности, по регулированию демпинга цен и продлению сроков контрактов, а также выразил уверенность, что всю проблематику можно решать в рамках создаваемой рабочей группы, куда войдут представители Министерства обороны и Ассоциации предприятий ОПК.

Напомним, с принятием 13 февраля 2025 года Указа Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» задачи формирования государственного оборонного заказа были переданы в ведение Минобороны.

#Алматы #МО #гособоронзаказ

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