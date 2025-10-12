Аким города Алматы Дархан Сатыбалды провел встречу с торговым представителем Великобритании по региону Центральной Азии и Азербайджану лордом Джоном Алдердайсом, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также укрепление деловых и гуманитарных связей между Алматы и Соединенным Королевством.

Дархан Сатыбалды отметил, что дружеские и основанные на взаимном доверии отношения между Казахстаном и Великобританией насчитывают более 30 лет, и сегодня опираются на прочную основу практического партнерства.

«За 7 месяцев 2025 года объем взаимной торговли между Алматы и Соединенным Королевством составил 125 млн долларов США. Активно развивается и туристическое направление. Количество туристов из Великобритании превысило 6 тыс., что вывело страну в число 11 основных зарубежных направлений», - отметил аким города.

В свою очередь лорд Алдердайс подчеркнул заинтересованность британской стороны в расширении сотрудничества в области торговли, образования, инноваций и устойчивого городского развития. Он отметил, что Алматы обладает значительным потенциалом для совместных проектов.

По итогам встречи стороны выразили готовность укреплять взаимодействие и способствовать реализации взаимовыгодных проектов, направленных на развитие партнерства между Алматы и Соединенным Королевством.