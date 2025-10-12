В Алматы обсудили перспективы сотрудничества с торговым представителем Великобритании

15

Аким города Алматы Дархан Сатыбалды провел встречу с торговым представителем Великобритании по региону Центральной Азии и Азербайджану лордом Джоном Алдердайсом, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также укрепление деловых и гуманитарных связей между Алматы и Соединенным Королевством.

Дархан Сатыбалды отметил, что дружеские и основанные на взаимном доверии отношения между Казахстаном и Великобританией насчитывают более 30 лет, и сегодня опираются на прочную основу практического партнерства.

«За 7 месяцев 2025 года объем взаимной торговли между Алматы и Соединенным Королевством составил 125 млн долларов США. Активно развивается и туристическое направление. Количество туристов из Великобритании превысило 6 тыс., что вывело страну в число 11 основных зарубежных направлений», - отметил аким города.

В свою очередь лорд Алдердайс подчеркнул заинтересованность британской стороны в расширении сотрудничества в области торговли, образования, инноваций и устойчивого городского развития. Он отметил, что Алматы обладает значительным потенциалом для совместных проектов.

По итогам встречи стороны выразили готовность укреплять взаимодействие и способствовать реализации взаимовыгодных проектов, направленных на развитие партнерства между Алматы и Соединенным Королевством.

#сотрудничество #Великобритания #Алматы

Популярное

Все
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Умерла Дайан Китон
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Мирный договор о Газе подпишут 13 октября в Египте без ХАМАС
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
За пловом и природой – в Таджикистан
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
Задержан начальник хоккейной команды «Кулагер»
Третий стадион по стандарту УЕФА открылся в Казахстане
Стекольный завод запущен в Алматы
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Токаев озвучил ряд предложений по эффективности работы СНГ
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области …
Сенат согласовал правила трудоустройства казахстанцев в Кат…
Укрепление межпарламентских связей обсудили Ашимбаев и Шуйок

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]