В Алматы обсуждены новейшие достижения в области детской анестезиологии и интенсивной терапии

Фото: пресс-служба «НЦПДХ»

В двухдневной конференции приняли участие более 500 врачей, квалифицированные специалисты из России, Узбекистана, Киргизии, Турции, Литвы, резиденты и профессора медицинских вузов, ведущие специалисты и руководители научных институтов, детские и неонатальные анестезиологи и ведущие специалисты в области интенсивной терапии,а также детские анестезиологи и реаниматологи из разных областей нашей страны.

На открытии конференции с приветственной речью выступили Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, Президент Федерации анестезиологов и реаниматологов, профессор Ергали Миербеков, заместитель председателя правления по научной и инновационной деятельности «Научного центра педиатрии и детской хирургии» Ляззат Манжуова, а также гости из Турции, России и из других зарубежных стран.

«Охрана здоровья детей всегда была и остается приоритетным направлением государственной политики любого государства. Показатели младенческой и детской смертности являются ключевыми и характеризуют не только развитие системы здравоохранения, но и в целом социально-экономический уровень страны в мировом рейтинге. В нашей стране за последние три года отмечается снижение показателей младенческой смертности. Положительная тенденция сохраняется и за 7 месяцев текущего года. Этих результатов нам удалось добиться благодаря системным мерам, принимаемым в стране как на центральном, так и на местном уровнях. И, конечно же, это поддержка на самом высоком уровне – на уровне главы государства. Проблемы детской анестезиологии и реаниматологии в настоящее время привлекают все больше внимания. Интерес к этой службе продиктован особенностями детского организма, особенно раннего возраста, склонного к развитию неотложных состояний, что зачастую сводится к вопросам социально-юридической защищенности анестезиологов-реаниматологов, работающих на переднем краю борьбы за спасение жизней маленьких пациентов. От решения специалистов в нестандартных и непредсказуемых обстоятельствах, от организации службы зависит не только жизнь пациентов, но и эффективность комплексных мероприятий по охране здоровья всего подрастающего поколения страны и настоящая конференция детских анестезиологов и реаниматологов представляет уникальную возможность обогатить свой профессиональный опыт, обменятся идеями с ведущими специалистами в области детской и неонатальной анестезиологии и интенсивной терапии. Уважаемые коллеги, министерством здравоохранения также проводится сегодня большая работа в части укрепления материально-технической базы, кадрового потенциала службы реанимации анестезиологии и в том числе детской. Поэтому уверена, что совместными усилиями возможно успешно решать проблемы в области охраны здоровья детей, способствовать его сохранению и укреплению. Всем участникам желаю успешной работы, плодотворных дискуссий, новых инициатив и крепкого здоровья! Министерство здравоохранения со своей стороны готово принять все предложения, которые будут выработаны на площадках данной конференции и провести соответствующую работу по их реализации", - сказала министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

«Конференция детских анестезиологов и реаниматологов – это площадка, позволяющая обмениваться опытом, совершенствовать свои навыки, активно участвовать в дискуссиях с ведущими специалистами в области детской и неонатальной анестезиологии и интенсивной терапии. Мы создали программу конференции для детских анестезиологов-реаниматологов, неонатологов, трансфузиологов, эфферентологов и специалистов организаций здравоохранения.Охрана здоровья детей является одним из приоритетных направлений развития здравоохранения Казахстана. Поэтому данная конференция является значимым событием в жизни всего анестезиологического сообщества Казахстана, направленным на развитие отечественной медицины и укрепление международных связей. Это позволит всем специалистам, занимающимся оказанием помощи нашим маленьким пациентам, находящимся в тяжелом состоянии, объединиться, решить общие проблемы», - отметил президент «Федерации анестезиологов и реаниматологов», профессор Ергали Миербеков. По его словам, сегодня эта служба объединяет более 400 сертифицированных детских анестезиологов-реаниматологов и более 100 анестезиологов-реаниматологов.

На конференции обсуждены вопросы организации и совершенствования анестезиологической помощи и интенсивного лечения детей, рассмотрено состояние и актуальные проблемы детской анестезиологической и реаниматологическойслужбы в стране, нейромониторинг и нейронавигация в педиатрической анестезиологии, образовательные и правовые аспекты работы детских анестезиологов и реаниматологов, роль среднего медицинского персонала в реанимационной и анестезиологической помощи детям, актуальные вопросы работы анестезиолога-реаниматолога в педиатрии и неонатологии, включая все основные направления - кардиоанестезиологию, нейроанестезиологию, трансплантологию и др.

Цель мероприятия – консолидация всех анестезиологов и реаниматологов РК и смежных специальностей для улучшения специализированной медицинской помощи населению РК, обсуждения проблем в этой сфере и поиск путей их решения.

На конференции анестезиологов и реаниматологов Казахстана были определены лучшие специалисты этой области и состоялось награждение ветеранов-анестезиологов и реаниматологов, внесших многолетний вклад в службу анестезиологии страны. Более 12 специалистов награждены медалью «Ветеран анестезиолог-реаниматолог» и «Лучший анестезиолог-реаниматолог» за большой вклад в развитие отечественного здравоохранения и бескорыстный труд на благо здоровья народа Республики Казахстан.

В рамках конференции в двух научных центрах были проведены лекции иностранных специалистов и 4 мастер-класса. Мастер-класс провели квалифицированные специалисты из Турции и России, в котором приняли участие более 100 молодых специалистов г.Алматы и областей.

Организаторами конференции выступили Республиканское общественное объединение «Федерация анестезиологов и реаниматологов» и Научный центр педиатрии и детской хирургии при поддержке министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В рамках мероприятия прошла профильная выставка медицинского оборудования и препаратов, используемых в анестезиологии и интенсивной терапии.