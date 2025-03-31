В Алматы определили сильнейших самбистов среди силовиков: первыми стали спортсмены ЦСКА

Военное дело
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На базе Центрального спортивного клуба армии прошел чемпионат по самбо среди силовых структур, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Среди почетных гостей турнира были Халыққаһарманы генерал-полковник Сат Токпакбаев, депутаты Парламента РК, руководители силовых структур и известные спортсмены.

– Рад приветствовать вас на базе Центрального спортивного клуба армии. Как президент Федерации спортивного и боевого самбо, отмечу, что совместно с профильным министерством мы предпринимаем шаги для совершенствования системы развития самбо и увеличения его финансирования в регионах. Для массового охвата этим видом спорта открываем секции самбо для детей и юношей, – уточнил направления деятельности федерации министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

В чемпионате приняли участие более 140 спортсменов из 26 команд, представивших министерства обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Службу государственной охраны, Национальную гвардию, Пограничную службу, Комитет национальной безопасности и другие ведомства. Мастера татами выступили в семи весовых категориях.

По итогам чемпионата в командном зачете первой стала сборная ЦСКА Министерства обороны, опередив ⁠Национальную гвардию и ⁠Силы специальных операций.

В индивидуальном зачете в весовой категории до 58 кг чемпионом стал Айбек Калимов (Десантно-штурмовые войска),  до 64 кг –  Жандос Бейсенбаев (Силы специальных операций), до 71 кг – Арнур Куатай (ЦСКА), до 79 кг – Санжар Нурсеит (ЦСКА), до 88 кг – Азат Куанов (Национальная гвардия), до 98 кг – Болат Сапар (Национальная гвардия), свыше 98 кг – Адиль Оразбаев (ЦСКА).

На мероприятии перед поединками для участников соревнований были организованы мастер-классы. Чемпион мира по қазақкүресі капитан Гумар Кыргызбаев, двукратный чемпион мира по қазақкүресі рядовой Жумажан Кожамбеков, чемпион мира по самбо рядовой Есентай Имаханов и призер чемпионата мира по самбо сержант Арнур Куатай продемонстрировали технические приемы с элементами переворотов, удержания в партере и выведения из равновесия.

Отметим также, что соревнования по қазақкүресі начнутся 30 марта. Это будет один из отборочных этапов для формирования команды Казахстана на чемпионат мира по қазақкүресі среди военнослужащих, который пройдет в Астане с 12 по 16 августа текущего года.

#Казахстан #Алматы #МО #ЦСКА

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