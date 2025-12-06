Объект посетил и проинспектировал министр внутренних дел Ержан Саденов. Он ознакомился с организацией работы, условиями содержания и образовательной средой для подростков, сообщает Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Проект реализован в формате государственно-частного партнерства при участии комитета УИС МВД, акимата города Алматы и частной компании без использования средств государственного бюджета.

Учреждение рассчитано на 200 мест и построено в соответствии с международными стандартами обращения с осужденными. Это важный шаг в модернизации уголовно-исполнительной системы, реализации принципов гуманизации уголовной политики и укрепления Закона и Порядка.

В колонии созданы безопасные, современные и психологически комфортные условия для содержания подростков. Особый упор сделан на образовательную и социальную работу. Несовершеннолетние осужденные обучаются в школе BINOM и колледже, где осваивают востребованные специальности: токарное и сварочное дело, швейное производство, парикмахерское искусство.

С ними работают воспитатели и психологи, обеспечивая сопровождение, поддержку и индивидуальный подход.

- Открытие такого учреждения - это, безусловно, важный шаг. Но рассматривать его как повод для праздника нельзя. Речь идет о подростках, и наша главная задача - сделать все возможное, чтобы это учреждение не заполнялось. Профилактика, работа с семьями, образование и поддержка должны стоять впереди наказания. Мы должны не просто обеспечивать порядок, но и предотвращать ситуации, когда дети оказываются в пенитенциарной системе, - отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.

Образование, профессиональное обучение, психологическая поддержка и работа над личными целями дают осужденным шанс вернуться в общество более готовыми к изменениям. Такой подход помогает подросткам успешнее адаптироваться после выхода и снижает вероятность повторных правонарушений.



