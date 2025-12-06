В Алматы открылось современное учреждение для несовершеннолетних осужденных

Закон и Порядок
109

Объект посетил и проинспектировал министр внутренних дел Ержан Саденов. Он ознакомился с организацией работы, условиями содержания и образовательной средой для подростков, сообщает Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Проект реализован в формате государственно-частного партнерства при участии комитета УИС МВД, акимата города Алматы и частной компании без использования средств государственного бюджета.

Учреждение рассчитано на 200 мест и построено в соответствии с международными стандартами обращения с осужденными. Это важный шаг в модернизации уголовно-исполнительной системы, реализации принципов гуманизации уголовной политики и укрепления Закона и Порядка.

В колонии созданы безопасные, современные и психологически комфортные условия для содержания подростков. Особый упор сделан на образовательную и социальную работу. Несовершеннолетние осужденные обучаются в школе BINOM и колледже, где осваивают востребованные специальности: токарное и сварочное дело, швейное производство, парикмахерское искусство.

С ними работают воспитатели и психологи, обеспечивая сопровождение, поддержку и индивидуальный подход.

- Открытие такого учреждения - это, безусловно, важный шаг. Но рассматривать его как повод для праздника нельзя. Речь идет о подростках, и наша главная задача - сделать все возможное, чтобы это учреждение не заполнялось. Профилактика, работа с семьями, образование и поддержка должны стоять впереди наказания. Мы должны не просто обеспечивать порядок, но и предотвращать ситуации, когда дети оказываются в пенитенциарной системе, - отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.

Образование, профессиональное обучение, психологическая поддержка и работа над личными целями дают осужденным шанс вернуться в общество более готовыми к изменениям. Такой подход помогает подросткам успешнее адаптироваться после выхода и снижает вероятность повторных правонарушений.

 

#МВД #несовершеннолетние #учреждение #ЗИП

Популярное

Все
Гендерное равенство должно быть системным
Познавать эпоху через творчество
Посеяли хлопок, вырастили… кластер
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
«Әділет мектебі»: правовая культура начинается в школе
Образ жизни – участие в экспедициях
Соревновались юные спасатели
Патриотизм берет свое начало с родного очага
В учебном центре Погранслужбы прошел день открытых дверей
Жилищная сфера: необходимо совершенствование законодательства
В стране растет производство мяса
Капля речку сбережет
Армия усиливает подготовку допризывников
Большая трансформация требует большой ответственности
Европейский вектор
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
Ждем побед нашей сборной
«Жас сарбаз» объединяет сотни тысяч ребят
Ахмади уже в полуфинале
Исход дела решают детали
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ключевой ориентир – человекоцентричность
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Различают только по погонам
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В основе успеха – кооперация науки и производства
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Правила аттестации педагогов будут пересмотрены
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

Как государство реализует политику по принципу «Закон и Пор…
Сельские предприниматели переплачивали за электроэнергию в …
В Усть-Каменогорске у наркодилера изъяли более 400 граммов …
В Усть-Каменогорске пенсионерка отдала на «спасение дочери»…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]