В Алматы презентовали 20-томный сборник «Фарабитану»

Галия Шимырбаева
Первый многотомный труд, посвященный жизни и наследию великого философа средневековья, составлен известным фарабоведом, профессором КазНУ им. аль-Фараби Джакипбеком Алтаевым совместно с казах­станскими и зарубежными коллегами.

Работы, опубликованные в сборнике, охватывают период с X века до наших дней. Помимо систематизации уже накопленных знаний, в нем содержатся новые факты из биографии мыслителя, а также исследования ученых, изучавших его труды.

По словам историка Динмухамеда Байжума, ранее информация об аль-Фараби была разрозненной, что представляло определенную трудность для исследователей, а в этом издании представлено все, что есть о нем на сегодняшний день. Отныне исследователи смогут легко найти работы о «Втором Учителе мира» в одном месте.

– О жизни аль-Фараби известно очень мало, – говорит Джакипбек Алтаев. – Поэтому мы включили в первый том работы его современников – Абу Али ибн Сины, Ибн Халикана и других средневековых мусульманских мыслителей, живших в X–XI веках.

Многотомник «Фарабитану» вышел тиражом в тысячу экземпляров. Авторы уверены, что издание внесет значимый вклад в изучение наследия известного мыслителя, а самое главное – поможет в формировании национальной философской школы и развитии научного потенциала молодых исследователей.

Напомним: аль-Фараби повлиял на многих мыслителей Исламского золотого века (мусульманский Ренессанс –
VIII–XIII века), а далее через свои труды – на европейский Ренессанс (эпоха Возрождения, XIV–XVII века). Фарабоведы всех стран уверены, что сегодня, когда религиозное противостояние современного мира достигло критической точки, изучение духовного наследия аль-Фараби востребовано как никогда. Прежде всего для достижения межрелигиозного мира и согласия. В его учении, говорят они, есть самые важные идеи, к которым стремится человечество на протяжении всего своего существования. Главная из них – свобода духа, носителем которой он был.

