Фото предоставлено организаторами

По словам автора, ему хотелось показать настоящую жизнь с ее хаосом, страхами, неожиданной добротой и верой в то, что все получится. Именно поэтому в книге нет ни глянца, ни риторичности. Вместе с тем писатель не ставил перед собой цель создать беллетризованное пособие для предпринимателей. Как отмечается в аннотации к сборнику, все вошедшие в него рассказы — это «живые, местами безумные, а иногда и непростые воспоминания о гостях и странниках, о дружбе и предательстве, о вечно текущих трубах и о мечтах, вдохновляющих сердца».

— Я до сих пор под впечатлением. Столько людей пришло поддержать меня и разделить со мной этой момент. Спасибо каждому: моим дорогим родным и близким, друзьям, одноклассникам, однокурсникам, коллегам, единомышленникам. Надеюсь, что вам понравится моя книга и вы почерпнете из нее что-нибудь полезное для себя, — рассказал о презентации Шакир Исламбакиев.

Стоит отметить, что «Хостеловские истории» — уже не первая книга талантливого писателя. Поклонникам отечественной фантастики хорошо знакома повесть «Планета Демакс», написанная Шакиром Исламбакиевым в 14 лет и высоко оцененная классиком мировой литературы Чингизом Айтматовым.

Новый сборник стал подтверждением того, что художественный талант писателя вступил в пору зрелости. Участники презентации отметили правдивость и жизненность вошедших в книгу рассказов и пожелали автору дальнейших успехов в его творческой деятельности.