В Алматы прошел творческий вечер поэтессы и певицы Аксункар Акынбаба

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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Вечер-концерт «Алтай Алатау арасы» лауреата Государственной молодежной премии «Дарын» Аксункар Акынбаба приурочен к 30-летию ее возвращения на историческую родину из Монголии.

фото предоставлено организаторами

Задолго до начала мероприя­тия в фойе «Казахконцерта» стали собираться гости и поклонники ее творчества. Среди них были и близкие родственники Аксункар, которые не скрывали своей гордости за ее плодотворный труд на казахской земле. Как рассказал ее родной дядя Шашу, Аксункар получила прекрасное воспитание и росла в творческой атмосфере. Ее отец Акынбаба учился в Москве, работал учителем казахского и русского языков в школе.

В беседе с корреспондентом «КП» главный редактор журнала «Үркер» Жарас Сарсек отметил, что Аксункар обладает ярким и многогранным талантом.

– Ее поэзию отличает высокая духовность и патриотизм. Из-под ее пера вышло несколько книг, а как акын-импровизатор, жыршы она никогда не прерывала свою творческую деятельность. Аксункар проявила свой талант и в журналистике, работала в печатных изданиях и на радио, – говорил он. – А в начале 2000-х годов ее узнали как талантливую певицу, автора-исполнителя собственных песен. Многие до сих пор скучают по ее авторским программам на радио, одна из них – «Уйкім келмейді» – пользовалась огромной популярностью среди слушателей. У Аксункар огромный творческий потенциал, она еще порадует нас не одним сборником проникновенных стихов и мелодичных песен.

Среди участников концерта был и актер Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова Олжас Сак. По его словам, вместе с коллегами они с радостью откликнулись на приглашение Аксункар принять участие в ее творческом вечере. Он отмечает, что ее поэзия пропитана национальным духом, затрагивает такие духовные категории, как честь и достоинство, что очень важно для патриотического воспитания подрастающего поколения.

На сцене прозвучали стихи и песни Аксункар Акынбаба как в авторском исполнении, так и в исполнении солистов «Казахконцерта», артистов театров.

#Алматы #творческий вечер #Аксункар Акынбаба

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