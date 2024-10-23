В Алматы прошел X съезд детских врачей Казахстана

17-18 октября 2024 года в городе Алматы c огромным успехом прошел юбилейный X съезд детских врачей Казахстана «Достижения и перспективы развития педиатрии и детской хирургии» с участием ведущих ученых и экспертов в области педиатрии и детской хирургии

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Организаторами съезда выступили Министерство Здравоохранения Республики Казахстан, Научный центр педиатрии и детской хирургии, Общественное объединение «Союз педиатров» и Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова.

В работе Съезда приняли участие более 4500 участников (из них свыше 569 очных делегатов, онлайн присоединилось 3972 врачей), в том числе специалисты из Италии, Польши, Киргизстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, России, Беларуси, и других стран дальнего и ближнего зарубежья.

Торжественное открытие съезда началось с показа фильма «Достижения и перспективы развития педиатрии и детской хирургии» и приветствий Министра здравоохранения РК Акмарал Альназаровой, директора Департамента охраны здоровья матери и ребёнка МЗ РК Магрипы Ембергеновой, Проректора по клиническому блоку НАО «КазНМУ имени С.Ж.Асфендиярова» Светланы Султангазиевой и Председателя правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Абая Кусаинова.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в своем приветственном слове отметила ряд важных инициатив Минздрава, направленных на улучшение качества оказания медицинской помощи детям.

«В нашей стране, как и во всем современном мире, охрана здоровья матери и ребенка является приоритетным направлением, поскольку в стратегическом понимании благополучие народа, будущее страны и государства напрямую зависят от здоровья наших детей. За последние 10 лет мы видим поступательное снижение показателя младенческой смертности. Выживаемость детей с экстремально низкой массой тела увеличилась в 4 раза. Это результат ежедневной работы 5000 врачей педиатрических специальностей страны, внедрения эффективных перинатальных технологий, принципов безопасного материнства, рекомендованных ВОЗ, развития реанимации новорожденных, внедрения малоинвазивных технологий, высокотехнологичной медицинской помощи, развития детской кардиохирургической, нейрохирургической помощи детям», сказала министр здравоохранения РК А.Альназарова.

Так же министр отметила, что на сегодня идет активное обновление нормативно-правовой и материально-технической базы в области здравоохранения. Так, утверждены Стандарты организации оказания медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, неонатальной помощи, детской хирургической помощи, детской сурдологической помощи, медицинской реабилитации, школьной медицины, пересматривается Стандарт организации оказания педиатрической помощи. Учитывая прирост детского населения страны, ближайший 5 лет прорабатываются вопросы строительства современных детских многопрофильных стационаров и перинатальных центров. Министр отметила также, что в текущем году после длительного перерыва в Казахском национальном медицинском университете имени Санжара Асфендиярова произошел первый выпуск молодых врачей педиатров, ежегодно продолжается подготовка на программах резидентуры и выпуск врачей педиатрических специальностей. «Дорогие коллеги! Разрешите поздравить Вас с открытием X съезда детских врачей Республики Казахстан. Приятно отметить, что съезд собрал не только наших давних партнеров - практиков и ученых стран СНГ, но и коллег из дальнего зарубежья. Уверена, что только совместно возможно решать успешно проблемы в области охраны здоровья детей, способствовать его сохранению и укреплению, чтобы сделать жизнь наших детей счастливой. От всей души желаю гостям и участникам Съезда успешной работы, высокого профессионализма, крепкого здоровья и благополучия!», сказала в своем приветственном слове министр здравоохранения РК А.Альназарова.

«X юбилейный съезд детских врачей Республики Казахстан является значимым научно-образовательным событием в сфере охраны здоровья детей. За последние годы Съезд стал авторитетной международной площадкой по обсуждению вопросов развития педиатрии и детской хирургии. Наша с вами общая задача – обеспечить каждому ребёнку максимально возможное здоровье, от которого зависит будущее экономически мощной, социально стабильной и культурно богатой страны. Слаженная и ответственная работа Министерства здравоохранения, региональных властей и каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов. Министерством утвержден План действий по развитию службы охраны здоровья матери и ребенка на 2024–2030 годы, разработаны правила организации неонатальной помощи, соответствующим международным требованиям. Пересмотрены более 30 клинических протоколов по родовспоможению, детству и реабилитации. Увеличены тарифы по неонатологии, детской аллергологии, неврологии, ревматологии с 31 до 50%. В Концепции развития инфраструктуры 2024 – 2030гг определен приоритет на создание многопрофильных больниц, включающих перинатальные центры и детские клиники в соответствии с лучшими международными стандартами. С целью улучшения помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, впервые утвержден Стандарт. Внедрены высокотехнологичные современные методы диагностики и лечения – иммуногистохимия, иммунофенотипирование, определение специфических онкомаркеров, высокодозная химиотерапия при саркомах костей и мягких тканей, органосохраняющие методы хирургического лечения при костных саркомах.

Для повышения оснащенности медицинских организаций оборудованием, за счет трансфертов общего характера и средств местного бюджета в 2023 году закуплено 525 единиц медицинской техники почти на 60 млрд. тенге, на 2024 год запланировано к закупу 439 ед. медицинской техники на общую сумму 51,8 млрд. тенге.

Особое внимание уделяется подготовке профессиональных кадров. C 2017 возобновлена подготовка педиатров, на 2024 год выпустилось 205 специалистов детского профиля. В текущем году на подготовку в резидентуре педиатров выделено 113 грантов, детских хирургов — 58, детских анестезиологов-реаниматологов — 173 грантов», - об этих и других результатах сказала в своем приветственном слове директор Департамента охраны здоровья матери и ребёнка МЗ РК Магрипа Ембергенова.

На авторитетной площадке съезда обсуждены актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний детского возраста, а так же самые актуальные вопросы современных лечебно-диагностических технологий в научно-клинической практике педиатрии и детской хирургии. Всего в ходе 12 научных сессий прозвучало свыше 121 доклада. Темы докладов охватили от организационных аспектов оказания медицинской помощи детям с различными заболеваниями, вопросов совершенстования медицинских услуг детям на уровне первичной медикосоциальной помощи до современых методов диагностики и лечения заболеваний у детей. Были затронуты актуальные вопросы детской хирургии, новые стандарты диагностики и лечения редких заболеваний у детей, реабилитации и медико-социальной адаптации детей с различной соматической и хирургической патологией, интенсивной терапии и анестезиологии детского возраста, развития информационных технологий в педиатрии.

На торжественном открытии участники Съезда почтили минутой молчания корифеев педиатрии РК. В этом году педиатрия Казахстана понесла невосполнимые утраты – ушли из жизни выдающиеся ученые, корифеи - академик Академии профилактической медицины РК, профессор, доктор медицинских наук, специалист в области детского питания и гастроэнтерологии Машкеев Аукен Киясович, и основоположник детской онкогематологической службы и школы детских онкогематологов Казахстана, заслуженный врач педиатр, профессор, доктор медицинских наук Омарова Кулян Омаровна. Они были учителями, наставниками многих молодых врачей, подготовили плеяду врачей, продолжающих дело служения педиатрии Казахстана. Их жизнь, творческая и профессиональная деятельность до сих пор служат примером беззаветной преданности делу охраны здоровья детей.

В рамках съезда 18 октября прошла международная научно-практическая конференция докторантов, резидентов и молодых врачей: «Молодой исследователь: вызовы и перспективы развития современной педиатрии и детской хирургии».

Основной целью конференции является обсуждение актуальных вопросов детской хирургии и педиатрии, формирование навыков и повышение интереса у молодых специалистов к научной деятельности, налаживание тесного международного и Евразийского взаимодействия молодых ученых по инновациям в области педиатрии и детской хирургии.

На конференции были представлены публикации, устные и постерные доклады молодых врачей, обучающихся в резидентуре, магистратуре и PhD-докторантуре НИИ/НЦ и ВУЗов Республики Казахстан, СНГ и зарубежных стран.Отрадно отметить, что с каждым годом растет количество заинтересованных участников, а также улучшается качество исследований, представляемых ими на данной конференции.

Традиционно был проведен конкурс на «Лучший устный доклад», «Лучший постерный доклад», и «Лучший тезис».Победители награждены специальными дипломами. Так же хотим отметить, впервые в рамках конференции назначен специальный приз корифеев отечественной педиатрии: Приз имени академика Академии профилактической медицины РК, профессораМашкеева Аукен Киясовича и основоположника детской онкогематологической службы и школы детских онкогематологов Казахстана, профессора Омарова Кулян Омаровны.

В рамках съезда проведенотри мастер-класса на темы: «Капсульная эндоскопия в педиатрической практике», «Роль MRD PCR realtime в диагностике лейкозов. Интерпретация результатов исследований» и «Морфологическая диагностика гематологических заболеваний у детей и молодых взрослых» (с 15-17 октября 2024 г.). А также круглый стол на тему «Синдром короткой кишки, проблемы терапии и динамического наблюдения», 18 октября 2024 года.

Уверены, что съезд внесет достойный вклад в совершенствование системы оказания медицинской помощи детям, в решении вопросов глобальных достижений мировой науки и практики и даст новый мощный толчок для дальнейшего развития и совершенствования педиатрической помощи.

В результате обсуждения участниками съезда основных проблем заболеваний детского возраста на текущий момент и ближайшую перспективу съезд разработал резолюцию, в которой изложил основные проблемы и перспективы развития педиатрии.