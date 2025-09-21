В Алматы стартовал чемпионат мира по шахматам среди кадетов

Шахматы
2

Турнир проходит с 19 по 30 сентября 2025 года, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

Для участия в нём уже зарегистрировались более 850 юных шахматистов из 88 стран, включая Индию (28 участников), Китай (25) и США (24). Казахстан на правах хозяина чемпионата выставит более 200 игроков.

Организаторы турнира: министерство туризма и спорта РК, акимат города Алматы, FIDE (Международная шахматная федерация) и Казахстанская федерация шахмат (Kazchess). В церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев, аким Алматы Дархан Сатыбалды, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и президент Kazсhess Тимур Турлов.

Казахстан уже много раз становился местом проведения как детских, так и взрослых международных шахматных соревнований самого высокого уровня, вплоть до чемпионатов мира и матча за звание чемпиона мира среди мужчин.

В прошлогоднем чемпионате мира в итальянском Монтесильвано приняли участие более 700 юных шахматистов из 77 стран, сейчас список участников насчитывает 851 имя из 88 стран, включая 231 казахстанца.

Сразу по окончании открытия стартовал 1-й тур. Всего с 19 по 30 сентября будут сыграны 11 туров по швейцарской системе с классическим контролем времени 90+30 (90 минут на партию с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого).

По результатам 11 туров будут определены чемпионы мира, серебряные и бронзовые медалисты в шести возрастных группах у мальчиков (Open) и у девочек (Girls) – O8, G8, O10, G10, O12 и G12.

День отдыха – 25 сентября. В этот день юные спортсмены смогут принять прокатиться с экскурсией на горнолыжный курорт Шымбулак (где о предстоящем событии напоминает открытый в Международный день шахмат 20 июля арт-объект – фигура шахматного коня в стиле компьютерной игры Minecraft), принять участие в чемпионате мира по решению задач и турнире по блицу с призовым фондом 2000 долларов США.

Во время чемпионата 27–28 сентября в Satbayev University (Алматы, ул. Сатпаева, 22) пройдёт III Международная конференция «Шахматы в образовании» с участием председателя комиссии FIDE «Chess in education» Джерри Нэша (США).

#шахматы #чемпионат мира #кадеты

