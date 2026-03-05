В Алматы стартовал проект «Жасыл болашақ»

Экология
157
Николай Николаев

Именные деревья хвойных пород высадили родители со своими детьми, а также воспитатели на территории ясли-сада № 76 в Алатауском районе. Посадка зеленых насаждений прошла в рамках проекта «Жасыл болашақ» и республиканской экологической инициативы «Таза Қазақстан» и направлена на формирование экологической культуры у подрастающего поколения. Каждому деревцу было присвоено имя юного алматинца. Теперь воспитанники смогут наблюдать за ростом своих деревьев и по мере сил заботиться о них, внося вклад в озеленение города.

фото пресс-службы акимата Алматы

Особой частью мероприятия стало принятие Клятвы юного эколога. Дети пообещали беречь природу и сохранять чистоту окружающей среды. Помимо этого, в ходе акции на территории детсада была заложена капсула времени с детскими рисунками и посланиями жителям города 2040 года. Методист Городского дошкольного ресурс­ного центра Акбота Мустафаева отметила, что подобные инициативы способствуют формированию экологической ответственности и бережного отношения к природе с раннего возраста.

#Алматы #экология #Жасыл болашақ

Популярное

Все
Марафон силы и амбиций
Оберег для целого мира
История Ботая оживает в кино
Защитить титул чемпиона
Платформа для безопасности
Помогут разобраться в «цифре»
Нужна безопасная среда для каждого ребенка
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
Слово о замечательном человеке
В Алматы стартовал проект «Жасыл болашақ»
Радиация, которая лечит
Сильные регионы – сильная страна
Помочь детям в кризисной ситуации
Свобода на ощупь
Шкурный интерес
Необходим глобальный диалог
Продолжается эстафета новоселий
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
На страже неба: женское лицо авиации
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Подставить вовремя плечо
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
В Конаеве начали строить КОС
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Без наценок и посредников
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
От диалога – к конкретным проектам
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
55-метровый шоколадный поезд занесли в Книгу рекордов Гиннесса
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски

Читайте также

Казахстан утвердил Концепцию по сохранению природы
Более одного миллиарда тенге выделило Правительство на изуч…
Четырех амурских тигров Россия передаст Казахстану
Новая Конституция как основа экологической безопасности стр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]