Именные деревья хвойных пород высадили родители со своими детьми, а также воспитатели на территории ясли-сада № 76 в Алатауском районе. Посадка зеленых насаждений прошла в рамках проекта «Жасыл болашақ» и республиканской экологической инициативы «Таза Қазақстан» и направлена на формирование экологической культуры у подрастающего поколения. Каждому деревцу было присвоено имя юного алматинца. Теперь воспитанники смогут наблюдать за ростом своих деревьев и по мере сил заботиться о них, внося вклад в озеленение города.