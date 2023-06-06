В Алматы участились случаи мошенничества в отношении пожилых людей

– На другом конце провода «я», по словам дедушки, убедительно плакала со «сломанными ребрами», – поделилась Марина. – Звонили на домашний, не давали положить трубку. Говорили, что из-за того, что я как пешеход шла на красный, водитель вывернул на остановку и пострадали другие люди. Чтобы не заводить уголовное дело, родственники пострадавших на «операцию и реабилитацию» попросили через «следователя» 10 миллионов тенге.

Девушка также обратила внимание, что, когда родственники продиктовали адрес, приехал курьер и, не скрываясь от камер, установленных в подъезде, забрал деньги…

Департамент полиции города Алматы сообщает, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 190 УК РК по факту мошенничества. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление подозреваемых и их дальнейшее привлечение к ответственности.

По сведениям криминальной полиции Алматы, в основной массе данные мошенничества совершаются через телефонный звонок потерпевшим. Мошенники представляются близкими родственниками и сообщают, что необходимо передать им денежные средства, чтобы разрешить ситуацию, которая якобы внезапно возникла с ними (ДТП, уголовное правонарушение, несчастный случай).

Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан быть осторожными и не доверять сомнительным звонкам, не поддаваться эмо­циям, не называть данные своих близких родственников, предупредить пожилых граждан о таких видах мошенничества.

– Если вам говорят, что звонят из полиции, то запомните: наши сотрудники не вправе просить денежные средства. Прежде чем начать разговор, собеседник должен представиться – назвать ФИО, должность, звание, место работы. Эти сведения вы должны перепроверить по каналу «102», – сообщили в департаменте полиции города Алматы.м