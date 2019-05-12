Происшествия
В Алматы задержан подозреваемый в покушении на убийство
Полицейские Алматы задержали 33-летнего мужчину, разыскиваемого несколько месяцев по подозрению в особо тяжком преступлении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Как стало известно, подозреваемый проживает в одном из сел Панфиловского района. По версии следствия, мужчина в начале января тяжело ранил 30-летнего жителя Жаркента, используя огнестрельное оружие. Вовремя госпитализированный в больницу пострадавший выжил, а подозреваемый подался в бега и был объявлен в республиканский розыск.

"В ходе организованных оперативных мероприятий сотрудники областного уголовного розыска установили местонахождение разыскиваемого, и задержали его в одной из съемных квартир в Алматы. Сейчас подозреваемого доставили в Панфиловский отдел полиции, где заключили под стражу в изолятор временного содержания", - проинформировали в ДП.

Выяснилось, что задержанному инкриминируется покушение на убийство. Оружие, предположительно гладкоствольное охотничье ружье, из которого производились выстрелы, пока не обнаружено.

"Расследование по факту взято в производство сотрудников областного Следственного управления. Согласно материалам уголовного дела, инциденту сопутствовали сложившиеся между потерпевшим и подозреваемым неприязненные отношения, которые в итоге привели к использованию оружия", – добавили в пресс-службе.

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