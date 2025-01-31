В Алматы завершил работу V Форум гражданского общества ЕС – Центральная Азия

Статьи
3
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В нем принимали участие порядка 150 организаций граж­данского общества из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

фото автора

Ежегодный Форум гражданского общества ЕС – Центральная Азия проводится с 2019 года. За это время он зарекомендовал себя как диалоговая площадка, позволяющая представителям гражданского общества этих двух регионов обменяться мнениями и идеями развития.

Подводя итоги работы форума, посол по особым поручениям МИД РК Алуа Надиркулова выразила благодарность коллегам из Европейского союза, Управления ООН по обслуживанию проектов и Датского института по правам человека за организацию этого важного мероприятия.

– На протяжении всех наших дискуссий один из ключевых тезисов был предельно ясен: взаимодействие между государством и гражданским обществом не просто важно, но и незаменимо для развития и благополучия наших стран и региона в целом, – считает она. – Здесь, в Казахстане, мы стремимся к тому, чтобы институты гражданского общества имели поддержку и свободу для развития. В течение последних лет мы усердно работали над созданием более благоприятной среды для НПО и других общественных организаций. Это включает в себя правовые реформы, улучшение доступа к ресурсам и создание атмосферы открытого диалога между правительством и гражданским обществом. Ведь для того, чтобы гражданское общество было действительно эффективным, мы должны продолжать инвестировать в его развитие. Это позволит гражданам обладать знаниями, инструментами и опытом, необходимыми для эффективного взаимодействия с правительствами в разработке нового законодательства.

Представители гражданского сектора тоже отметили полезность и высокую эффективность состоявшегося форума.

– Мероприятия такого формата нам очень нужны, поскольку гражданский сектор Центральной Азии динамично развивается, – поделилась своими впечатления­ми глава ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Бану Нургазиева. – В очередной раз он подтверждает, что Европейский союз признает важность роли организаций гражданского общества как основы демократического управления в вопросах защиты прав человека, обеспечения регио­нальной стабильности, инклюзивного и устойчивого развития страны.

По мнению спикера, этот форум – основная на сегодня платформа для обмена опытом между представителями гражданского общества стран Центрально-Азиатского­ региона. Она способствует развитию партнерства с правительствами, международными организациями и другими заинтересованными сторонами для эффективного решения региональных проблем.

Заданный организаторами и модераторами деловой темп и настрой придали этой дискуссии широту и объем. Она велась в четырех основных секциях по следующим направлениям: цифровая трансформация, изменение климата и окружающая среда, а также привлечение молодежи к процессам формирования политики и принятия решений, социальная защита, расширение прав и возможностей женщин.

– В ходе дискуссий были представлены разные мнения по обсуждаемой проблематике, кто-то предпочитал смотреть на все только с критической точки зрения, высказывая жесткие аргументы в адрес конкретных государственных органов своих стран, другие делились опытом и наработками в решении актуальных проблем, – говорит Бану Нургазиева. – Так, спикеры из Кыргызстана уделили внимание принятому в стране закону об иностранных агентах, коллеги из Таджикистана хотели бы видеть более высокий уровень цифровизации госорганов, в Узбекистане озабочены низкой информационной осведомленностью населения о работе гражданского сектора в обозначенных направлениях.

Спикеры из Казахстана обратили внимание властей на пробле­му недостаточной защиты персональных данных в связи с проведением активной работы в рамках цифровизации. При этом выступления лидеров отечественных НПО о работе портала «электронное правительство», других информационных ресурсов, прочно вошедших в практическую жизнь казахстанцев, вызвали особый интерес у представителей соседних стран.

– Все выступавшие отмечали, что взаимодействие между лидерами общественных мнений ЕС и Центральной Азии отражает общую приверженность расширению прав и возможностей гражданского общества. Форум стал демонстрацией стремления Европейского союза содействовать развитию сильного гражданского общества, решающего проблемы региона посредством обсуждения идей, выработки инновационных предложений и рекомендаций для реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии, – отметила Бану Нургазиева.

#Алматы #ЕС #Ценральная Азия #Форум гражданского общества

Популярное

Все
В селе Петровка Сандыктауского района Акмолинской области распахнула двери новая школа на 80 мест
Альпинист Юрий Лукьянов первым среди соотечественников поднялся на все высочайшие вулканы семи континентов
Суициды: что приводит многих подростков к непоправимым последствиям
Запретить продажу спиртного в обычных магазинах предлагают полицейские Костанайской области
Современный административно-деловой центр в ближайшие годы появится в Шымкенте
Пособие по казахскому языку и языковой культуре издано в Кызылординской области
Талдыкорганские пенсионеры поделились секретами изучения казахского языка
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей
Письма потомкам из эпохи бронзы
О присвоении статуса «Национальный» республиканским государственным казенным предприятиям «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева» и «Центральный государственный музей Республики Казахстан» Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан
Сотрудники судебной системы активно изучают казахский язык в СКО
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 30 января 2025 года №64-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года»
Дойти до каждого села
Товарооборот с Ираном подрос на четверть
Больше внимания промышленной кооперации
150-летие со дня рождения писателя-историка Василия Яна отмечает общественность в нынешнем году
Рассмотрено взаимодействие по широкому кругу вопросов
Не хлебом единым
В Алматы завершил работу V Форум гражданского общества ЕС – Центральная Азия
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
Учиться будем только на отлично
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
На перекрестке культур
«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»
Около 70 беглецов экстрадировали в Казахстан за год
Глава Нацбанка представил президенту информацию о Нацфонде и ЕНПФ
И даже деньги не спасают
Строитель скончался от падения с высоты в Атырау
Ждем дебюта на «Стэмфорд Бридж»
В главном надзорном органе обсудили результаты работы
То взлет, то посадка…
Защищая небо и землю
За Деда Мороза обидно
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
МВД обратилось к казахстанским водителям
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон

Читайте также

Рассмотрено взаимодействие по широкому кругу вопросов
Больше внимания промышленной кооперации
Товарооборот с Ираном подрос на четверть
Дойти до каждого села

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]