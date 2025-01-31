В Алматы завершил работу V Форум гражданского общества ЕС – Центральная Азия

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Ежегодный Форум гражданского общества ЕС – Центральная Азия проводится с 2019 года. За это время он зарекомендовал себя как диалоговая площадка, позволяющая представителям гражданского общества этих двух регионов обменяться мнениями и идеями развития.

Подводя итоги работы форума, посол по особым поручениям МИД РК Алуа Надиркулова выразила благодарность коллегам из Европейского союза, Управления ООН по обслуживанию проектов и Датского института по правам человека за организацию этого важного мероприятия.

– На протяжении всех наших дискуссий один из ключевых тезисов был предельно ясен: взаимодействие между государством и гражданским обществом не просто важно, но и незаменимо для развития и благополучия наших стран и региона в целом, – считает она. – Здесь, в Казахстане, мы стремимся к тому, чтобы институты гражданского общества имели поддержку и свободу для развития. В течение последних лет мы усердно работали над созданием более благоприятной среды для НПО и других общественных организаций. Это включает в себя правовые реформы, улучшение доступа к ресурсам и создание атмосферы открытого диалога между правительством и гражданским обществом. Ведь для того, чтобы гражданское общество было действительно эффективным, мы должны продолжать инвестировать в его развитие. Это позволит гражданам обладать знаниями, инструментами и опытом, необходимыми для эффективного взаимодействия с правительствами в разработке нового законодательства.

Представители гражданского сектора тоже отметили полезность и высокую эффективность состоявшегося форума.

– Мероприятия такого формата нам очень нужны, поскольку гражданский сектор Центральной Азии динамично развивается, – поделилась своими впечатления­ми глава ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Бану Нургазиева. – В очередной раз он подтверждает, что Европейский союз признает важность роли организаций гражданского общества как основы демократического управления в вопросах защиты прав человека, обеспечения регио­нальной стабильности, инклюзивного и устойчивого развития страны.

По мнению спикера, этот форум – основная на сегодня платформа для обмена опытом между представителями гражданского общества стран Центрально-Азиатского­ региона. Она способствует развитию партнерства с правительствами, международными организациями и другими заинтересованными сторонами для эффективного решения региональных проблем.

Заданный организаторами и модераторами деловой темп и настрой придали этой дискуссии широту и объем. Она велась в четырех основных секциях по следующим направлениям: цифровая трансформация, изменение климата и окружающая среда, а также привлечение молодежи к процессам формирования политики и принятия решений, социальная защита, расширение прав и возможностей женщин.

– В ходе дискуссий были представлены разные мнения по обсуждаемой проблематике, кто-то предпочитал смотреть на все только с критической точки зрения, высказывая жесткие аргументы в адрес конкретных государственных органов своих стран, другие делились опытом и наработками в решении актуальных проблем, – говорит Бану Нургазиева. – Так, спикеры из Кыргызстана уделили внимание принятому в стране закону об иностранных агентах, коллеги из Таджикистана хотели бы видеть более высокий уровень цифровизации госорганов, в Узбекистане озабочены низкой информационной осведомленностью населения о работе гражданского сектора в обозначенных направлениях.

Спикеры из Казахстана обратили внимание властей на пробле­му недостаточной защиты персональных данных в связи с проведением активной работы в рамках цифровизации. При этом выступления лидеров отечественных НПО о работе портала «электронное правительство», других информационных ресурсов, прочно вошедших в практическую жизнь казахстанцев, вызвали особый интерес у представителей соседних стран.

– Все выступавшие отмечали, что взаимодействие между лидерами общественных мнений ЕС и Центральной Азии отражает общую приверженность расширению прав и возможностей гражданского общества. Форум стал демонстрацией стремления Европейского союза содействовать развитию сильного гражданского общества, решающего проблемы региона посредством обсуждения идей, выработки инновационных предложений и рекомендаций для реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии, – отметила Бану Нургазиева.