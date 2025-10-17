В Анкаре установили юрту из Мангистау

Венера Баталова
Делегация Мангистауской области подарила Международной организации ТЮРКСОЙ уникальное достояние казахского народа — семикрылую юрту, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций

Фото: ЦОК области

Торжественное мероприятие, прошедшее в штаб-квартире ТЮРКСОЙ, было направлено на укрепление культурного сотрудничества и братских связей между тюркоязычными странами.

В церемонии приняли участие заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев, аким города Актау Абилкаир Байпаков, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Турции Еркебулан Сапиев, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Нуртас Сали, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, заместитель министра культуры и туризма Турецкой Республики доктор Сердар Чам, а также заместитель председателя Партии справедливости и развития, профессор доктор Кюршад Зорлу и мэр Анкары Васип Шахин.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев отметил, что подаренная юрта станет символом единства и сплочённости.

— Актау достойно несёт звание культурной столицы тюркского мира, превратившись в жемчужину Каспийского моря и место встречи тюркских культур. Подаренная юрта станет древним символом единства и сплочённости. Выражаем благодарность акиму Мангистауской области Нурдаулету Игиликовичу за этот ценный подарок, — сказал он.

Аким Актау Абилкаир Байпаков подчеркнул, что статус культурной столицы тюркского мира — это честь и большая ответственность.

— Казахская юрта — это не просто жилище наших предков, а неотъемлемая часть духовной культуры. Дар, преподнесённый ТЮРКСОЙ и нашим тюркским братьям, символизирует братство и общие культурные корни. Быть культурной столицей тюркского мира — большая честь и ответственность. Мы с радостью принимали все мероприятия этого года и благодарим всех, кто был рядом с нами, - сообщил Абилкаир Байпаков.

Торжественное мероприятие завершилось праздничной программой с участием мангистауских артистов, представивших зрителям национальные мелодии и танцы.

