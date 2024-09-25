В АПК успешно внедряются высокие технологии

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Ерик Абитов

Климат уже не является определяющим фактором успеха – на первый план выходят инновационные решения

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В агросектор республики, как и во многие другие сферы нашей жизни, пришла цифровизация. Передовые технологии позволили снизить затраты на производство, повысить качество продукции и энергоэффективность производственного процесса.

Руководство страны неоднократно акцентировало внимание на том, что нужно обеспечить переработку сырья и выходить на мировые рынки с высококачественной готовой продукцией. Определенные успехи уже есть. По данным Евразийского банка развития, с 2018 по 2023 год экспорт казахстанского продовольствия удвоился, достигнув в денежном выражении шести миллиардов долларов. Вместе с тем приоритетного внимания требует развитие аграрной науки, которая должна заниматься в первую очередь трансфертом новых технологий и их адаптацией к отечественным условиям.

О том, как исполняются поручения Главы государства Касым-­Жомарта Токаева по модернизации АПК, нам сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Как отметил директор департамента развития государственных услуг и цифровизации АПК Минсельхоза Бернат Алпысбеков, цифровизация сельского хозяйства служит одним из факторов обеспечения продовольственной безо­пасности. На сегодняшний день со стороны IT-сообщества проявляется большой интерес к этой отрасли.

– Цифровизация и автоматизация максимального количества сельскохозяйственных бизнес-процессов и госуслуг являются одними из основных наших направлений, – подчерк­нул представитель ведомства. – Министерством успешно реализован ряд проектов, в том числе созданы государственная информационная система субсидирования, системы идентификации сельскохозяйственных животных и государственного земельного кадастра.

Современные программные решения успешно применяются для управления сельскохозяйственными процессами. Фермерам доступны высокотехнологичные платформы для планирования агрономических мероприятий, контроля состояния техники и ресурсов, а также для ведения финансового учета. Такие программы интегрируют данные из различных источников, обеспечивая централизованное управление и улучшая эффективность работы.

Также в рамках исполнения поручения Главы государства министерством разработана Карта цифровой трансформации АПК. Она охватывает ключевые аспекты аграрного сектора, такие как стратегия, технологии, процессы, база данных и управление изменениями. Прорабатывается возможность внедрения проектов с применением элементов искусственного интеллекта.

По словам Берната Алпысбекова, среди инновационных технологий особенно выделяются прецизионное земледелие и использование беспилотных дронов, которые становятся неотъемлемой частью современной агрономической практики.

Уже широко используются большие данные. Современные датчики и сенсоры собирают информацию о состоянии поч­вы, климатических условиях и здоровье растений, что позволяет агрономам получать актуальную информацию в реальном времени. Платформы для ее обработки помогают прогнозировать урожайность, оптимизировать внесение удобрений и полив, а также оперативно реагировать на угрозы.

Технологии точного земледелия в Казахстане применяются для оптимизации управления сельскохозяйственными процессами. GPS-системы и специализированные датчики позволяют точно контролировать распределение ресурсов, таких как вода и удобрения, что способствует эффективному ведению сельскохозяйственных работ.

Отметим, что в Казахстане идет к завершению создание электронных карт сельхозугодий. По данным Национальной аграрной академии, по итогам 2023 года в республике оцифро­вано 145 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Это 77% от занятой сельхозугодьями площади страны.

На сегодня также оцифрованы деградированные, засоленные и заболоченные пастбища. Теперь за два года планируется охватить солонцовые земли. В Правительстве ведется разработка ряда комплексных подходов и системных мер по улучшению ситуации в земельной сфере.

– Что касается дронов, то они также играют важную роль в модернизации сельского хозяйства, – отметил Бернат Алпысбеков. – Беспилотники используются для мониторинга состояния посевов, сбора данных о здоровье растений и уровне влажности почвы, а также для выявления проблем.

Кроме того, БПЛА применяются для полива, внесения удобрений и сбора урожая. Дистанционное управление позволяет осуществлять операции с высокой точностью и минимальными затратами труда.

Следует сказать, что в стране сегодня внедряются также датчики почвы, которые помогают контролировать содержание влаги и питательных веществ. Данные устройства играют ключевую роль в точном управлении орошением и внесением удобрений, что позволяет более эффективно использовать ресурсы и повышать урожайность.

Применяются цифровые технологии и в животноводстве. В первую очередь – на уровне учета и идентификации животных.

– В ведении Министерства сельского хозяйства имеется информационная система «Идентификация сельскохозяйственных животных» (ИСЖ), в которой на сегодняшний день оцифрованы также отраслевые бизнес-процессы, – проинформировал Бернат Алпысбеков. – В частности, используется единая система учета сельскохозяйственных животных, обеспечивается полная их прослеживае­мость от рождения до убоя.

Также система позволяет контролировать весь жизненный цикл животных, включая проведение профилактических ветеринарных мероприятий. Завершает прослеживаемость другая информационная система, предназначенная для выдачи разрешительных документов для вывоза продукции на экспорт.

– К тому же отдельно оцифро­ван учет селекционной и племенной работы в информационной аналитической системе Plem.kz, – заключил представитель Минсельхоза.

Таким образом, цифровизация сельского хозяйства является одним из важных факторов обеспечения продовольственной безопасности Казахстана. В целом, по прогнозам ООН, к 2050 году будет необходимо производить на 70% больше продуктов питания, чем сейчас, чтобы прокормить население планеты. Для сельского хозяйства это означает постоянно растущий спрос на аграрную продукцию, а также появление ряда новых задач и требований к уровню производительности.

#цифровизация #сельское хозяйство #АПК

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