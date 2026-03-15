В Астане 103-летняя труженица тыла проголосовала на референдуме

Труженица тыла, которая за свою более чем столетнюю жизнь вместе со страной стала свидетелем многих исторических периодов, сегодня проявила гражданскую активность, заботясь о будущем государства.

В Астане 103-летняя жительница района Байконыр, труженица тыла Анна Дегтярева проголосовала на референдуме по новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Анна Григорьевна родилась 10 декабря 1924 года в селе Новодонецк Калининского района. Трудовую деятельность начала рано, с 15 лет работала дояркой. В детстве помогала матери, трудилась на полях, участвовала в сборе урожая. Она вышла на пенсию как многодетная мать в возрасте 50 лет. Почтенная мать, подарившая жизнь 6 дочерям и воспитавшая их, сегодня является главой большой семьи. В настоящее время у нее 5 дочерей, 16 внуков и 40 правнуков.

С 2018 года Анна Григорьевна живет в Астане. Труженица тыла, которая за свою более чем столетнюю жизнь вместе со страной стала свидетелем многих исторических периодов, сегодня проявила гражданскую активность, заботясь о будущем государства.

