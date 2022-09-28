Фото: НАО "ГК "Правительство для граждан"
Общество
В Астане, Актобе и Уральске изменился адрес ЦОНов для приема иностранцев

Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщила об изменении адресов трех усиленных ЦОНов для приема иностранных граждан, передает Kazpravda.kz.

Ранее в связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы, Госкорпорация решила обслуживать граждан в отдельно усиленных ЦОНах в восьми городах Казахстана.

Учитывая наплыв и во избежание очередей было принято решение об изменении пунктов приема иностранных граждан, прибывших в Астану, Актобе и Уральск. Теперь иностранные клиенты могут обратиться за получением услуги «Формирование ИИН иностранцам, временно пребывающим в РК» по следующим адресам:

- г. Астана, пр. Республики, 34;

- г. Актобе, ул. Татеулы, 5;

- г. Уральск, ул. Жангир хана, 160/4.

Напомним, для получения ИИН нерезидентам необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность, в случае обращения представителя услугополучателя, а также заявление.

Отметим, что срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет 1 рабочий день.

Получение ИИН в Казахстане бесплатно для всех.

К слову, все ЦОНы в стране работают в штатном режиме, с 9:00 до 18:00 в будние дни. Дежурные ЦОНы принимают граждан с 09:00 до 20:00 в будни, по субботам с 09:00 до 13:00.

Посетители могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение «Мобильный ЦОН», eGov mobile, Телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра 1414.

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