Использование дронов с интегрированной системой Sergek позволит в режиме реального времени выявлять нарушителей, должников и неплательщиков алиментов, оперативно передавать данные на планшеты полицейским и тем самым повышать эффективность работы сотрудников правоохранительных органов, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Для нас приоритет — безопасность на дорогах. Использование дронов с системой интеллектуального видеонаблюдения позволяет в режиме реального времени отслеживать нарушения, разыскивать автомобили, находящиеся в ориентировке, и оперативно передавать информацию нарядам на земле. Это даёт возможность не только быстрее реагировать, но и действовать на упреждение, снижая уровень аварийности и укрепляя дисциплину на дорогах», — отметил начальник Департамента информатизации и связи МВД РК, полковник полиции Сергей Варго.

Сегодня дроны становятся неотъемлемой частью цифровой инфраструктуры страны. Они помогают обеспечивать безопасность граждан и общества в целом. Дроны уже применяются при мониторинге природных явлений и обеспечении общественного правопорядка.

В рамках испытаний разработчики совместно с МВД протестируют различные сценарии применения дронов — от патрулирования до адресного поиска по ориентировке. В случае успешных результатов проект может быть масштабирован и на другие регионы.