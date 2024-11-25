В Астане на хакатоне определили лучшие IT-разработки для Вооруженных сил

Из принятых более 40 заявок в финале были рассмотрены 20 инновационных решений в области обороны и безопасности воинской службы

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Министерство обороны РК организовало это мероприятие совместно с Центром по развитию инноваций в сфере обороны и безопасности DefenceTech, Центром прикладных исследований Talap при поддержке AstanaHub и Lenovo.

В конкурсе передовых технологий приняли участие инициаторы стартапов, IT-компании, научные сообщества и студенты профильных вузов.

Предложения конкурсантов, специализирующихся на разработке уникальных цифровых технологий, были рассмотрены на хакатоне компетентным жюри во главе с заместителем министра обороны Дарханом Ахмедиевым.

– Среди участников есть как начинающие разработчики, так и уже зарекомендовавшие себя на рынке информационных технологий компании. Интересно, что на этот раз вниманию жюри были предложены инструменты искусственного интеллекта в сфере предупреждения неуставных отношений. Наиболее актуальные разработки будут применены в пилотном режиме, – пояснил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

Член жюри политический деятель Рахим Ошакбаев отметил открытость и стремление оборонного ведомства перевести процессы в цифровой формат. По его мнению, применение искусственного интеллекта снизит возможность фальсификации данных и увеличит скорость их обработки.

– Безопасность службы, ее боеготовность – основные приоритеты. Поэтому мы хотим оказать содействие армии в ее цифровой трансформации. Надеюсь, что в ближайшее время мы получим первые осязаемые результаты в этом направлении, – сказал член жюри Р. Ошакбаев.

По итогам конкурса компетентное жюри присудило первое место компании CleaverestTechnologies, которой руководит выпускник Назарбаев университета Бауыржан Оспан. Разработка победителя хакатона UmAIArmySafety предлагает внедрение системы видеонаблюдения с аналитикой данных для военных объектов.

Второе место заняла стартап команда AI компаньон Назарбаев Университета под руководством Ерканата Тыртыкаева. Их предложение заключается в оценке психологического и морального состояния военнослужащих с помощью искусственного интеллекта.

Третье место было присуждено группе студентов Алматинского технологического университета во главе с руководителем Нуржаном Кумаровым. Проект также связан с анализом и контролем психологического состояния военнослужащих.