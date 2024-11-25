В Астане на хакатоне определили лучшие IT-разработки для Вооруженных сил

Статьи
65

Из принятых более 40 заявок в финале были рассмотрены 20 инновационных решений в области обороны и безопасности воинской службы

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Министерство обороны РК организовало это мероприятие совместно с Центром по развитию инноваций в сфере обороны и безопасности DefenceTech, Центром прикладных исследований Talap при поддержке AstanaHub и Lenovo.  

В конкурсе передовых технологий приняли участие инициаторы стартапов, IT-компании, научные сообщества и студенты профильных вузов.

Предложения конкурсантов, специализирующихся на разработке уникальных цифровых технологий, были рассмотрены на хакатоне компетентным жюри во главе с заместителем министра обороны Дарханом Ахмедиевым.

– Среди участников есть как начинающие разработчики, так и уже зарекомендовавшие себя на рынке информационных технологий компании. Интересно, что на этот раз вниманию жюри были предложены инструменты искусственного интеллекта в сфере предупреждения неуставных отношений. Наиболее актуальные разработки будут применены в пилотном режиме, – пояснил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

Член жюри политический деятель Рахим Ошакбаев отметил открытость и стремление оборонного ведомства перевести процессы в цифровой формат. По его мнению, применение искусственного интеллекта снизит возможность фальсификации данных и увеличит скорость их обработки.

– Безопасность службы, ее боеготовность – основные приоритеты. Поэтому мы хотим оказать содействие армии в ее цифровой трансформации. Надеюсь, что в ближайшее время мы получим первые осязаемые результаты в этом направлении, – сказал член жюри Р. Ошакбаев.

По итогам конкурса компетентное жюри присудило первое место компании CleaverestTechnologies, которой руководит выпускник Назарбаев университета Бауыржан Оспан. Разработка победителя хакатона UmAIArmySafety предлагает внедрение системы видеонаблюдения с аналитикой данных для военных объектов.

Второе место заняла стартап команда AI компаньон Назарбаев Университета под руководством Ерканата Тыртыкаева. Их предложение заключается в оценке психологического и морального состояния военнослужащих с помощью искусственного интеллекта.

Третье место было присуждено группе студентов Алматинского технологического университета во главе с руководителем Нуржаном Кумаровым. Проект также связан с анализом и контролем психологического состояния военнослужащих.

#Астана #МО #AstanaHub

Популярное

Все
Наркотики под видом товаров присылали почтой в Астану из США
Служба охраны президента обратилась к жителям Астаны
Маск стал богатейшим человеком в истории
Правительство не поддержало идею о создании алиментного фонда в РК
Казахстанские шорт-трекисты завоевали два золота на турнире в Италии
Цифровые проекты рассмотрели в правительстве
Шоу Stranger: Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом в Германии
World Boxing объявила о создании новой Азиатской конфедерации бокса
Проект новых предельных цен на лекарства вынесли на обсуждение
В Румынии объявлен второй тур президентских выборов
Два судна перевернулись у берегов Мадагаскара
Мировые звезды балета соберутся на фестивале Freedom Festival в Астане
В Дании хотят ввести налог на выбросы газа от домашнего скота
Семь лет колонии за хищения из бюджета получила бухгалтер в Актюбинской области
Детсады будут бороться за детей: пилот по ваучерному финансированию запустили в трех городах РК
Казахстанские фехтовальщики стали третьими на Кубке мира в Канаде
Электронные браслеты вместо ареста стали чаще применять в Казахстане
Две тысячи новобранцев приняли присягу в гарнизонах южной группировки войск
Дефицит билетов, задержки поездов: Антикор проведет аудит в компаниях-перевозчиках
Более 16 тыс. этнических казахов получили статус кандаса в этом году
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Кызылординский рис: от поля до стола
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Детсад для особенных детей построят в Актобе за счет возвращенных активов
Тариф на свет останется прежним, а вот вода подорожает
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Открытия новой школы дождались жители райцентра Актюбинской школы
Сорвало крышу: у «Казпочты» отсудили свыше 18 млн тенге
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Не смолкнет в сердцах соловьиная трель
Назад в будущее
Грузовик со взрывчаткой взорвался на трассе в ВКО
Что делать, чтобы искусственный интеллект не сделал чиновников симулянтами?
Подвиги героя в памяти
Королева оперной сцены Бибигуль Тулегенова отметила юбилей концертом в Астане
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи

Читайте также

Сегодня пациенту Национального госпиталя Виктору Изюмникову…
Победа в Бахрейне
Бронзовая медаль
Юная чемпионка мира по джиу-джитсу вступила в ряды «Жасбүрк…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]