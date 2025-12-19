В Астане наградили победителей конкурса «Әскер тарланы»

Служу отечеству!
13
Айман Аманжолова
корреспондент

Министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов наградил номинантов ежегодного конкурса «Әскер тарланы», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс служба Министерства обороны РК

В приветственном слове руководитель оборонного ведомства обозначил приоритеты развития армии с акцентом на мобильность, технологичность и ориентированность на потребности личного состава.

Особое внимание министр обороны обратил на внедрение информационных технологий от систем военного управления, обеспечения правопорядка, медицинского мониторинга до сервисных услуг для граждан.

– Сегодня мы чествуем тех, кто ежедневной службой доказал, что профессионализм измеряется не словами, а делом. «Әскер тарланы» – это символ доверия командиров, уважения сослуживцев и гордости семей. Ваши знания, выдержка, дисциплина и товарищество – главный капитал армии. Мы видим свою задачу в обеспечении условий для честного служения и профессионального роста. При этом каждый военнослужащий должен быть уверен, что его самоотверженное, добросовестное служение будет замечено и оценено, – подчеркнул министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

По результатам профессионального состязания лучшим летчиком стал майор Асхат Тезекбаев (в/ч 53975), моряком – командир ракетно-артиллерийского корабля «Мангистау» капитан 3 ранга Ермекбай Оспанов (в/ч 29011).

Мужество и отвага старшего лейтенанта Бақытжана Жайлаубаева из в/ч 20030 Сил специальных операций отмечены номинацией «Жау жүрек». В номинации «Защитник неба» победителем признан сержант Андрей Фукс из в/ч 97638 ПВО.

В боевом состязании лучшим сержантом определен сержант 3 класса Жандос Рақымғазы (в/ч 18404). За высокие достижения в спорте номинации «Лучший спортсмен» удостоился капитан Жолдас Сапар (в/ч 35950).

Профессиональное признание заслужили и четверо специалистов Сухопутных. Лучшим артиллеристом стал старший сержант Данияр Бекжан (в/ч 12740), командиром боевой машины – младший сержант Асхат Тыныштық (в/ч 25744), снайпером – ефрейтор Елнұр Көзжан (в/ч 99116), водителем боевой машины – сержант Қуандық Ахметкалиев (в/ч 10810). Милосердие и добросовестность сержанта военного лазарета г. Усть-Каменогорска Анну Голованову отмечено номинацией «Абзал жан».  

Лучшим миротворцем объявлен майор Бахтияр Батталов из Центра миротворческих операций, связистом – старший сержант Рустем Ерденбеков (в/ч 54380), сапером – сержант Сағит Мыңбай (в/ч 44859), специалистом радиоэлектронной борьбы – капитан   Медет Кузембаев (в/ч 54179), оперативным дежурным – подполковник Артур Мисалим (в/ч 78639), специалистом тылового обеспечения – младший сержант Айбек Есенжолов (в/ч 44293), специалистом войск РХБЗ – сержант Ернұр Тәңірберген (в/ч 22534).

Победителями профессионального состязания также определены кадровик майор Азамат Ашиков (в/ч 44803), офицер-воспитатель – заместитель командира войсковой части 12740 подполковник Ренат Қалидолдин, военный полицейский – младший сержант Қыдырғали Әділхан из Актауского регионального гарнизона, юрист – полковник юстиции Бекзат Асқаров из департамента организационно-мобилизационной работы, финансисит – подполковник Нургуль Досымбаева (в/ч 32039), преподаватель   – полковник Оркен Дуйсембеков из Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи. В состязании «Мерейлі отбасы» победителем признана семья майора Ерлана Шыналиева (в/ч 54835) Сил воздушной обороны.

Прорывом года назвали достижение команды военнослужащих столичной войсковой части 68665 «Жұлдызды жігіттер». Среди 64 команд этот творческий коллектив занял третье место в лиге «Қазақстан CUP» и получил путевку для участия в национальной лиге популярной молодежной телевизионной развлекательной игры «Жайдарман» в 2026 году.

Номинации «Жас сарбаз дауысы» удостоилась также воспитанница творческой студии «Жас сарбаз» Жасмина Тузелова, занявшая третье место в двенадцатом сезоне шоу «Голос. Дети» в Москве.

Отбор проходил по 27 номинациям. Номинанты профессионального конкурса были награждены дипломами, именными статуэтками и денежными премиями.

 

