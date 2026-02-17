Фото: Scott Olson / Getty Images

В заявлении сказано, что Burger King Kazakhstan не приемлют дискриминацию, неуважение или высказывания, способные оскорбить достоинство граждан, сообщает Kazpravda.kz

Напомним, скандал разгорелся после того, как Жанат Каратай рассказала в Threads о ситуации с её сыном Алибеком, который имеет диагноз «аутизм» и работал поваром почти четыре года. По ее словам, после смены руководства отношение к нему изменилось, а рабочая атмосфера стала напряжённой.

После недавнего инцидента компания официально подтвердила свою приверженность принципам инклюзивности и равных возможностей. В связи с этим территориальные управляющие Сергей и Анастасия прекратили работу в сети.

По итогам внутренней проверки компания заявила о строгом следовании этическим стандартам. Было отмечено, что любые высказывания или действия, нарушающие эти нормы, не отражают позицию бренда и являются недопустимыми в деловой коммуникации.

«Burger King Kazakhstan категорически не приемлет любые формы дискриминации, проявления неуважения или высказывания, способные оскорбить достоинство граждан Республики Казахстан. Мы уважаем нашу страну – страну, в которой мы живем и работаем, нашу культуру и людей, и ожидаем такого же отношения от каждого сотрудника вне зависимости от его должности», – говорится в публикации.

Напомним, в соцсетях набирает обороты резонансный инцидент, связанный с возможным нарушением трудовых прав Алибека Каратай – молодого человека с особыми потребностями, работавшего в сети ресторанов Burger King.