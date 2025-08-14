Фото: пресс-служба Минкультуры РК

При поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан в столице прошла диалоговая площадка на тему «О внедрении международных стандартов в сфере развития инклюзивного гражданского общества, прав детей и институционализации профессиональной социальной работы как инструмента адвокации и расширения прав человека», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Организаторами мероприятия выступили Общественный фонд «Бақытты бала» и Национальный альянс профессиональных социальных работников при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

В ходе работы были рассмотрены следующие вопросы:

- интеграция международных стандартов в сферу образования и воспитания;

- вовлечение уязвимых групп населения в процессы гражданского участия;

- международный опыт оказания специальных социальных услуг;

- участие детско-юношеских сообществ в развитии инклюзивного общества;

- успешные истории особенных детей;

- роль супервизии в социальной работе;

- внедрение профессиональных стандартов в системе здравоохранения.

Участники подчеркнули важность межсекторного взаимодействия, обмена опытом и выработки конкретных предложений по адаптации международных стандартов к казахстанской практике. Отдельно отмечена необходимость системной подготовки и повышения квалификации социальных работников в соответствии с международными требованиями.

Также была обозначена значимость дальнейшей институционализации социальной работы, включая расширение доступа НПО социальной сферы к необходимым ресурсам. Участники акцентировали внимание на развитии правовых механизмов защиты прав детей и профилактике дискриминации.

Подчёркнута ценность продолжения обмена опытом с международными экспертами и организациями, а также участия казахстанских специалистов в зарубежных стажировках и проектах с последующей адаптацией полученных знаний и практик к условиям Казахстана.

Разработанные участниками предложения и рекомендации будут направлены в уполномоченные государственные органы и структуры гражданского общества для последующей проработки.