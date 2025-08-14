В Астане обсудили внедрение международных стандартов в сфере прав человека и соцработы

Общество
115

В дискуссии приняли участие представители государственных органов, неправительственных организаций, образовательных учреждений и международных структур

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

При поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан в столице прошла диалоговая площадка на тему «О внедрении международных стандартов в сфере развития инклюзивного гражданского общества, прав детей и институционализации профессиональной социальной работы как инструмента адвокации и расширения прав человека», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Организаторами мероприятия выступили Общественный фонд «Бақытты бала» и Национальный альянс профессиональных социальных работников при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

В ходе работы были рассмотрены следующие вопросы:
- интеграция международных стандартов в сферу образования и воспитания;
- вовлечение уязвимых групп населения в процессы гражданского участия;
- международный опыт оказания специальных социальных услуг;
- участие детско-юношеских сообществ в развитии инклюзивного общества;
- успешные истории особенных детей;
- роль супервизии в социальной работе;
- внедрение профессиональных стандартов в системе здравоохранения.

Участники подчеркнули важность межсекторного взаимодействия, обмена опытом и выработки конкретных предложений по адаптации международных стандартов к казахстанской практике. Отдельно отмечена необходимость системной подготовки и повышения квалификации социальных работников в соответствии с международными требованиями.

Также была обозначена значимость дальнейшей институционализации социальной работы, включая расширение доступа НПО социальной сферы к необходимым ресурсам. Участники акцентировали внимание на развитии правовых механизмов защиты прав детей и профилактике дискриминации.

Подчёркнута ценность продолжения обмена опытом с международными экспертами и организациями, а также участия казахстанских специалистов в зарубежных стажировках и проектах с последующей адаптацией полученных знаний и практик к условиям Казахстана.

Разработанные участниками предложения и рекомендации будут направлены в уполномоченные государственные органы и структуры гражданского общества для последующей проработки.

#права человека #стандарты #соцработа

Популярное

Все
«Искусство, как маяк, всегда сияло...»
Над пончо – гордый боливар
Казахстанцы сделали свой выбор
В столице проходят мастер-классы по анимации
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Шоколадка для Дженнифер Лопес
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Встреча с жителями Жамбылской области
Для студентов колледжа построили общежитие
Очередники получили жилье
Быстрее реагировать на вызовы
Сделан шаг к реализации глобального проекта
Здесь лечат птиц и животных и дают им приют
Как защититься от цифровых аферистов
Астана – здоровый город
В поисках гениального романа
Зато мой сын...
В поселке Карсакпай начиналась история меднорудного края
Творчество во спасение
Добрый и светлый талант
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
День строителя
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Акчулаков доложил Президенту о работе и планах Ассоциации инвесторов
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Путин рассказал Токаеву об итогах беседы со спецпосланником Президента США
Пять бронзовых медалей завоевали казахстанки на молодежном ЧА по боксу
В Актау возле ботанического сада высадили 250 деревьев
Дружеский и доверительный разговор
В Семее проходит международная конференция, посвященная юбилею Абая
Большие возможности для отечественного производства
Astana IT University объявляет набор на программу «Digital Public Administration»
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Акция-конкурс по сбору мусора прошла в Кызылорде
Благодарность за профессионализм
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

Встреча с жителями Жамбылской области
Как можно расторгнуть брак в одностороннем порядке
День строителя торжественно отметили в Приаралье
Первое Управление по защите прав детей появилось в Казахста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]