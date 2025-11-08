Фото: Минобороны РК

Его инициатором выступил городской филиал детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» при поддержке столичного акимата.

В церемонии открытия турнира приняли участие представители Министерства обороны, акимата города Астаны, руководитель центра физического воспитания детей и подростков «Өркен» Гинайят Хамитулы, председатели республиканского и городского детско-юношеского движения «Жас сарбаз» майор Мейрбек Мендыгалиев и Айдархан Шингисханулы, тренеры и юные спортсмены.

– Қазақ күресі – не просто спорт, это наше национальное наследие. Участие молодежи в таких турнирах укрепляет моральный дух, уверенность в своих силах, прививает любовь к Родине, – отметил майор М. Мендыгалиев.

На ковер вышли двенадцать сильнейших спортсменов 2008 – 2009 года рождения, продемонстрировавшие высокий уровень подготовки и стремление к победе.

Чемпионом в национальной борьбе қазақ күресі стал ученик столичной школы-лицея № 85 Алижан Ерсаев. Второе место было присуждено Ерзату Тостику из школы № 28, третье – Алихану Толысбаю из школы №110.

Участники, занявшие первое и второе места, представят столицу на республиканском этапе соревнований «Жас сарбаз барысы».

Победитель турнира Алижан Ерсаев признался, что этот успех стал для него важным шагом вперед.

– Победа далась нелегко, ведь соперники были достойными, однако вера в себя и поддержка наставников помогли добиться результата. Моя следующая цель – достойно выступить на республиканском турнире, – добавил чемпион.

Турнир «Жас сарбаз барысы» стал ярким спортивным событием, приобщившим юных патриотов к национальным традициям, воспитывающим уважение к богатому наследию предков и современным ценностям.