В Астане осудили экс-заведующую детсада и ее заместителя

Они добровольно возместили ущерб и раскаялись, сообщает Kazpravda.kz
Заведующая ясли-сада в группе лиц при содействии заместителя заведующего по хозяйственной части присвоила и растратила имущество в размере более 13 млн тенге.
Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями судэкспертиз и специалистов, а также другими материалами уголовного дела.
Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора. Подсудимые признали вину и просили назначить минимальное наказание, не связанное с лишением свободы.
При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства подсудимым: признание вины, наличие малолетних детей, полное добровольное возмещение ущерба и отсутствие судимости.
Оба подсудимых получили наказание в виде 3 лет ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор не вступил в законную силу.