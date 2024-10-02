В Астане осудили экс-заведующую детсада и ее заместителя

Они добровольно возместили ущерб и раскаялись, сообщает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заведующая ясли-сада в группе лиц при содействии заместителя заведующего по хозяйственной части присвоила и растратила имущество в размере более 13 млн тенге.

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями судэкспертиз и специалистов, а также другими материалами уголовного дела.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора. Подсудимые признали вину и просили назначить минимальное наказание, не связанное с лишением свободы.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства подсудимым: признание вины, наличие малолетних детей, полное добровольное возмещение ущерба и отсутствие судимости.

Оба подсудимых получили наказание в виде 3 лет ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор не вступил в законную силу.