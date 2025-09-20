В Астане открыли Аллею рабочих профессий

Столица
70

В столичном районе «Сарайшык» состоялось торжественное открытие «Аллеи рабочих профессий», приуроченное к объявленному Президентом Казахстана 2025 году, посвящённому людям труда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города

Фото: акимат Астаны

Новый сквер стал не только зоной отдыха для жителей района, но и символическим пространством, подчеркивающим вклад представителей рабочих специальностей в развитие страны.

Территория сквера преобразилась: новые детские площадки, тренажёры, теневые навесы и арт-стены создают особую атмосферу.

Во время открытия сквера состоялась посадка 300 деревьев, выставка спецтехники и тематическая фотовыставка. Также прошла церемония награждения участников конкурса «Еңбек жолы» и концертная программа.

Приглашённые художники в режиме live писали портреты представителей рабочих профессий.

Мероприятие собрало жителей района, представителей разных сфер труда, депутатов и общественников.

Напомним, в этом году в столице благоустраивают около 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Эти работы охватили все районы города, включая жилые массивы. На сегодняшний день практический все работы уже завершены.

Также при благоустройстве особое внимание уделяется озеленению города. В этом году высаживают более 1 млн зеленых насаждений. Работы по благоустройству и озеленению охватывают все районы города.

#Астана #аллея #Год рабочих профессий

