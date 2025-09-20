Фото: акимат Астаны

В столичном районе «Сарайшык» на фасаде жилого дома появился яркий мурал, посвящённый Году рабочих профессий, сообщает официальный сайт столичного акимата.

На панно изображены представители разных сфер труда — строитель, врач, аграрий, электрик, пожарный и железнодорожник. Работа выполнена в позитивной стилистике и стала новым украшением района, создавая особую атмосферу и напоминая горожанам о значимости труда.

Инициатива реализована в рамках исполнения поручений Президента, который объявил 2025-й Годом рабочих профессий. Как отметили организаторы, цель проекта — подчеркнуть ценность рабочих специальностей и привлечь внимание молодежи к выбору востребованных профессий.

Автором мурала стал художник Ернур Сарсекеев.

Также сегодня в столичном районе «Сарайшык» состоялось торжественное открытие «Аллеи рабочих профессий». Новый сквер стал не только зоной отдыха для жителей района, но и символическим пространством, подчеркивающим вклад представителей рабочих специальностей в развитие страны.