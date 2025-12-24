В Астане представили единое цифровое пространство музеев Казахстана E-museum

В Национальном музее Республики Казахстан состоялась презентация портала E-museum. Проект направлен на создание единого цифрового пространства музеев страны и реализуется в рамках задач, обозначенных Главой государства.

Заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева подчеркнула, что музейная сфера имеет особое значение для сохранения исторической памяти и культурной идентичности страны. Она отметила, что сегодня процессы глобализации и цифровизации предъявляют новые требования к сфере культуры и Глава государства уделяет особое внимание цифровизации культурного наследия.

«Сохранение национального наследия, его введение в научный оборот и обеспечение широкой доступности для общества являются одними из приоритетных направлений государственной культурной политики. Цифровизация музейной сферы, безусловно, будет способствовать её международному признанию и продвижению», – сказала Аида Балаева.

На сегодня в Казахстане действует более 280 республиканских и региональных музеев и музей заповедников. В их фондах хранится свыше 4,5 миллиона экспонатов. Ежегодно музеи страны посещают более 6 миллионов человек.

В свою очередь портал E-museum объединяет музейные фонды страны в единую цифровую платформу. Проект направлен на научное описание культурных ценностей и их представление в международном культурном пространстве. Он также способствует развитию сотрудничества с зарубежными музеями, научными центрами и культурными организациями.

Проект реализуется поэтапно и уже демонстрирует конкретные результаты. В 2023 году к системе были подключены 33 музея. В цифровой формат переведено более 15 тысяч музейных предметов. Создано 50 трехмерных моделей.

По итогам 2024 и 2025 годов обеспечено полное подключение государственных музеев страны. В систему интегрированы 252 музея из всех 20 регионов Казахстана. В цифровой каталог внесено более 66 тысяч единиц музейного фонда. Разработано 750 трехмерных моделей. Для посетителей доступны 15 виртуальных туров по музейным экспозициям.

Реализация проекта повышает потенциал региональных музеев и открывает доступ к культурному наследию независимо от расстояния. Дальнейшее развитие E-museum будет способствовать укреплению культурного имиджа Казахстана на международном уровне.

