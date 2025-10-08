Книга «Лучший. Как помочь ребёнку в учебе и не только» предлагает практические советы и размышления для тех, кто заинтересован в благополучии и развитии подрастающего поколения, передает корреспондент Kazpravda.kz

Автор книги — Куляш Шамшидинова, государственный и общественный деятель, заслуженный учитель Казахстана, чья профессиональная жизнь тесно связана с системой образования и воспитания: она прошла трудовой путь от педагога до министра образования и науки РК, более десяти лет посвятила руководству АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

— Эта книга не о том, как любой ценой воспитать отличника. Она о том, как помочь ребёнку стать человеком, который найдёт свое место в жизни, будет чувствовать ответственность и жить счастливо. Именно это делает ребёнка по-настоящему лучшим, — уверена Куляш Шамшидинова.

В своей книге она поднимает актуальные вопросы современного образовательного процесса и воспитательной работы, простым языком и на конкретных примерах объясняет, как поддерживать ребёнка в учебе, находить баланс между обязанностями и отдыхом, развивать уверенность в себе. Пособие учит родителей чутко относиться к интересам и ценностям ребенка и помогать ему в поисках надежных ориентиров дальнейшего жизненного пути. Автор высказывает свое мнение о проблемах стремления к идеальным оценкам и мотивации детей в цифровую эпоху, а также делится рассуждениями о том, как правильно выбрать школу, и почему представители старшего поколения считаются олицетворением мудрости, источником знаний и любви.

Книга «Лучший. Как помочь ребёнку в учебе и не только» издана на казахском и русском языках. В ее презентации приняли участие видные деятели отечественной педагогики, государственные и общественные деятели, ученые, детские писатели и работники культуры.