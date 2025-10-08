В Астане презентовали пособие Куляш Шамшидиновой о воспитании детей

Литература
44
Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Книга «Лучший. Как помочь ребёнку в учебе и не только» предлагает практические советы и размышления для тех, кто заинтересован в благополучии и развитии подрастающего поколения, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Автор книги — Куляш Шамшидинова, государственный и общественный деятель, заслуженный учитель Казахстана, чья профессиональная жизнь тесно связана с системой образования и воспитания: она прошла трудовой путь от педагога до министра образования и науки РК, более десяти лет посвятила руководству АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

— Эта книга не о том, как любой ценой воспитать отличника. Она о том, как помочь ребёнку стать человеком, который найдёт свое место в жизни, будет чувствовать ответственность и жить счастливо. Именно это делает ребёнка по-настоящему лучшим, — уверена Куляш Шамшидинова.

В своей книге она поднимает актуальные вопросы современного образовательного процесса и воспитательной работы, простым языком и на конкретных примерах объясняет, как поддерживать ребёнка в учебе, находить баланс между обязанностями и отдыхом, развивать уверенность в себе. Пособие учит родителей чутко относиться к интересам и ценностям ребенка и помогать ему в поисках надежных ориентиров дальнейшего жизненного пути. Автор высказывает свое мнение о проблемах стремления к идеальным оценкам и мотивации детей в цифровую эпоху, а также делится рассуждениями о том, как правильно выбрать школу, и почему представители старшего поколения считаются олицетворением мудрости, источником знаний и любви.

Книга «Лучший. Как помочь ребёнку в учебе и не только» издана на казахском и русском языках. В ее презентации приняли участие видные деятели отечественной педагогики, государственные и общественные деятели, ученые, детские писатели и работники культуры.

#ребенок #книга #Шамшидинова

Популярное

Все
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Стекольный завод запущен в Алматы
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Помощь окажут быстрее
Нужна новая Концепция антикоррупционной политики
Обещания в бензобак не зальешь
Акцент – на промышленность
Построено реанимационное отделение
Зима проверит качество работы
Район демонстрирует рост
Подкрепить знания практикой
На смену стружечной плите придет соломенная
Необходимо действовать вместе в общих интересах
По следам земельных махинаций
ИИ приходит в школы: опыт Актау
Не поставщики сырья, а создатели добавленной стоимости
Завоевали 19 медалей
Важно не допускать потерь воды при ее транспортировке
На конвейере – сыр и детские смеси
Баурсаков много не бывает
Пенсионерам вход бесплатный
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Наши шахматисты выиграли командный зачет
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Таразе открылся Дом культуры
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Маленькая империя для больших начинаний
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

В Усть-Каменогорске издали книгу об истории казахстанского …
Рукопись эпоса «Едыге би» опубликовали в Казахстане
В Актобе наградили победителей международного литературного…
Школьник из Астаны раскрыл секреты сборки кубика Рубика на …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]