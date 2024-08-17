В Астане при военно-патриотическом центре BATYRLAR открылся первый пограничный городок
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Илья Пащенко
Приглашение посетить настоящую погранзаставу, да еще и расположенную в городской черте, поступает, прямо скажем, не часто. Поэтому, узнав о том, что при военно-патриотическом центре BATYRLAR открывается пограничный городок, я сразу же решил: нужно ехать! Во-первых, когда еще выпадет такая возможность? В столице, как заверили нас, журналистов, преподаватели центра, подобных объектов, позволяющих детям познакомиться с тонкостями пограничной службы, не выезжая за пределы родного города, больше нет. А во-вторых, хотелось вживую увидеть то, о чем не раз доводилось читать в книгах, чтобы сравнить теорию с практикой.