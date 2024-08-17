В Астане при военно-патриотическом центре BATYRLAR открылся первый пограничный городок

Общество
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Илья Пащенко

Приглашение посетить нас­тоящую погранзаставу, да еще и расположенную в городской черте, поступает, прямо скажем, не часто. Поэтому, узнав о том, что при военно-патриотическом центре BATYRLAR открывается пограничный городок, я сразу же решил: нужно ехать! Во-первых, когда еще выпадет такая возможность? В столице, как заверили нас, журналистов, преподаватели центра, подобных объектов, позволяющих детям познакомиться с тонкостями пограничной службы, не выезжая за пределы родного города, больше нет. А во-вторых, хотелось вживую увидеть то, о чем не раз доводилось читать в книгах, чтобы сравнить теорию с практикой.

фото Игоря Бургандинова

Ведомый профессиональным интересом, к назначенному времени я приехал на территорию центра, где проходили последние приготовления к торжественному открытию пограничного городка. Среди собравшихся можно было увидеть как жассарбазовцев в камуфляжной форме и голубых беретах, так и ветеранов Вооруженных сил, чьи медали, блестящие на солнце, внимательно рассматривали юные наследники их боевой славы. А совсем уж малыши, сопровождающие своих именитых дедушек, нетерпеливо ждали, когда же им, наконец, покажут служебную собаку. Даже грозная военная техника, выставленная на плацу, не увлекала их так, как обещанная встреча с четвероногим помощником стражей границы.

Церемония торжественного открытия пограничного городка началась с экскурсии по учебным помещениям здания военно-патриотического центра BATYRLAR.

– На базе нашей ассоциации был создан военно-патриотический центр BATYRLAR. Это здание бывшей мичуринской средней школы, которое акимат передал нам в долгосрочную аренду на безвозмездной основе, чтобы мы могли создать условия для военно-патриотичес­кой подготовки детей. Получив здание, мы направили письма в различные ведомства с предложением создать здесь тематические городки, чтобы дети могли пройти подготовку и затем служить в воинских частях и других силовых структурах, – поделился председатель РОО «Ассоциация военно-патриотического и поискового движения» полковник запаса КНБ РК Аманжол Оразбаев.

Первым делом нас повели в спортивный зал, в стенах которого несколько воспитанников центра (всего их, к слову, на сегодняшний день 50) как раз отрабатывали приемы рукопашного боя. Запал в глазах юношей и девушек, их сосредоточенные лица, по которым струился пот, и волевые, четкие движения ясно говорили о том, что нам удалось застать самый разгар тренировки, и рушили всякие подозрения в том, будто этот спарринг – лишь показательное выступление для дорогих гостей.

Не без гордости сотрудники центра рассказали, что среди их воспитанников немало чемпио­нов Астаны по рукопашному бою, а две девушки и вовсе завоевали серебряные медали на чемпионате Казахстана. Юных спортсменов, по словам Аманжола Оразбаева, вдохновляют их инструкторы, заряжающие подопечных своим энтузиазмом. Сейчас в планах руководства военно-патриотического центра – привлечь новых тренеров, занятиями у которых будут охвачены уже не 50, а 200 человек со всего города. При этом, как подчеркивают сотрудники центра, BATYRLAR не является интернатом, и посещать его школьники и студенты колледжей могут после завершения учебного дня, ведь программы занятий составлены так, чтобы военная подготовка занимала у юношей и девушек не более четырех часов.

Следующий этап экскурсии – посещение тира. Скажу сразу, что привычных фанерных человечков с расходящимися от груди кругами мишеней там нет. Может, оно и к лучшему, ведь в перспективе за такой обезличенной фанерой стрелку всегда видится вполне реальный живой человек. Как бы то ни было, а тир, по словам инструкторов, пользуется в городе популярностью. Поупражняться в меткости сюда приезжают учащиеся всех столичных школ. Для их удобства здесь обустроено шесть огневых рубежей, откуда можно вести стрельбу из пневматических винтовок и страйкбольных пис­толетов.

– Мы изучили опыт американских кадетов и бойскаутов и стараемся создать комбинацию, которая будет удобной для наших детей и позволит воспитать достойных будущих воинов. Как вы знаете, у нас регулярно наблюдается недобор в Вооруженные силы. Также есть проб­лемы наркомании, лудомании, молодежь попадает в различные религиозные течения. Но наши дети заняты полезным делом, и у них нет на это времени, – продолжил свой рассказ Аманжол Оразбаев.

Снова оказавшись на плацу, мы выстроились полукругом – пришло время выступления воспитанников центра BATYRLAR с элементами тактической подготовки и рукопашного боя. Рывки, уклоны, хлопающие при взрыве дымовые шашки, нацеленные на условного противника дула ав­томатов – чего только не показали и чем только не пользовались резкие в своих движениях юноши и девушки! Часто ли увидишь молодого человека, размахивающего нунчаками похлеще всех киношных ниндзя, вместе взятых? А девушку, ловко «снимающую» часовых ремнями их же автоматов? Завершилось захватывающее зрелище построе­нием живой пирамиды – юноша ловко забрался на плечи своих товарищей и поднял над нашими головами развевающийся на ветру бирюзовый флаг.

Осмотр военной техники, применяющейся нашими пограничниками, – следующая часть мероприятия. Бронеколесные машины «Алан-2», «Барыс 6x6» и Toyota Land Cruiser 79 используются для перевозки личного состава и огневой поддержки бойцов. Последнюю также применяют для решения внезапно возникших боевых задач и перемещения грузов, чему немало способствует ее вездеходность. Впрочем, положа руку на сердце нужно признать, что эти подробности интересовали только нас, взрослых. Дети же, увидев обещанную собаку, окружили кинолога и расспрашивали его о том, каково это – работать с четвероногим стражем границы. Исчерпывающий ответ они получили, когда этот самый страж без труда отыскал спрятанный имитатор наркотичес­ких веществ.

Затем мы, наконец, отправились к пограничному городку, расположившемуся за учебным корпусом. Информационные стенды, в точности воссозданная контрольно-следовая полоса, смотровая вышка и пограничный столб – такой подарок сделала воспитанникам военно-патрио­тического центра BATYRLAR Пограничная служба КНБ РК.

– Теперь наши воспитанники могут осваивать основы и тонкос­ти пограничной службы, не выезжая за пределы столицы, – подчеркнул Аманжол Оразбаев.

Право перерезать голубую ленточку было предоставлено ветеранам, за чьими спинами не один выход на охрану государственной границы. По счастливой случайности торжественная церемония совпала с днем рождения одного из них – генерал-майора Хусаина Беркалиева. Под бурные аплодисменты собравшихся растроганный таким пристальным вниманием ветеран подошел к микрофону и обратился к нам с нескрываемым волнением в голосе.

– Большое спасибо за поздравления! Сегодня очень важный, знаменательный день. Открытие этого городка – замечательный подарок ко Дню пограничника. Занятия в нем помогут подрастаю­щему поколению лучше понимать, что же такое государственная граница и почему ее охрана является нашим священным долгом. Хотелось бы пожелать всем вам успехов и благополучия. Спасибо всем, кто принял участие в открытии пограничного городка. Надеюсь, он никогда не будет пустовать и дети, попадающие сюда и мечтающие стать пограничниками, станут на шаг ближе к осуществлению своей заветной мечты, – сказал Хусаин Имангалиевич.

Центральным событием церемонии стал условный выход наряда на охрану государственной границы. Получив приказ, двое парней взобрались на смотровую вышку и, взяв бинокли, стали наб­людать за колышащейся степью, что окружает территорию центра.

Зазвучала праздничная музыка. Гостей пригласили попробовать солдатскую кашу из полевой кухни, из трубы которой валил ароматный дым. А мне, отставшему от остальных, в этот момент хотелось одного: пусть наши пограничные дозоры, как в одноименной книжке Сергея Мартьянова, всегда слушают только тишину.

#Астана #центр #Batyrlar #День пограничника #пограничный городок

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