В Астане проходит ІІІ республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней с участием Президента

Президент
187

С участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева во Дворце Независимости проходит ІІІ республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе мероприятия выступили депутат Мажилиса Унзила Шапак, руководитель ТОО «Даулет-Бекет» Алматинской области Сыдык Даулетов, депутат Мажилиса Константин Авершин, председатель маслихата города Алматы Меиржан Отыншиев, депутат маслихата города Петропавловска Северо-Казахстанской области Елена Семидоцких, депутат маслихата области Жетісу Гульнар Тойлыбаева, председатель Павлодарского областного маслихата Илья Теренченко, председатель Бейнеуского районного маслихата Мангистауской области Ардак Бораш, депутат маслихата города Актобе Актюбинской области Аслан Кайыргалиев.

#маслихаты #форум #депатуты

