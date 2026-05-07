В Астане проходит учредительный съезд новой политической партии «Әділет»

Сегодня делегаты со всех регионов Казахстана собрались для принятия ключевых решений, необходимых для официального начала деятельности партии.

В рамках съезда будут утверждены программа и устав партии, а также определены руководящие органы. Основу партии «Әділет» составляют ценности справедливости, ответственности, патриотизма, труда и развития.

В работе съезда принимают участие порядка 1000 делегатов со всей страны.