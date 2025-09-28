В Астане прошёл турнир памяти героя-пограничника Раджана Батрканова

За проявленное мужество он был посмертно награждён орденами

Фото: Погранслужба КНБ РК

26–27 сентября в школе №16 состоялся традиционный турнир по волейболу среди подразделений Пограничной службы и ветеранов. Соревнование посвящено подвигу Раджана Батрканова — героя, отдавшего жизнь при защите государственной границы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Погранслужбу

За проявленное мужество он был посмертно награждён орденом «Айбын» II степени Указом Президента Республики Казахстан и орденом «Спитамен» I степени Указом Президента Таджикистана.

 Победители турнира:

  •  Управление пограничного контроля Астана
  •  Управление охраны и обеспечения
  •  Управление специального назначения

Подвиг Раджана Батрканова навсегда останется в памяти и вдохновляет на верность Родине и мужество. 

