Фото: Погранслужба КНБ РК

26–27 сентября в школе №16 состоялся традиционный турнир по волейболу среди подразделений Пограничной службы и ветеранов. Соревнование посвящено подвигу Раджана Батрканова — героя, отдавшего жизнь при защите государственной границы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Погранслужбу

За проявленное мужество он был посмертно награждён орденом «Айбын» II степени Указом Президента Республики Казахстан и орденом «Спитамен» I степени Указом Президента Таджикистана.

Победители турнира:

Управление пограничного контроля Астана

Управление охраны и обеспечения

Управление специального назначения

Подвиг Раджана Батрканова навсегда останется в памяти и вдохновляет на верность Родине и мужество.