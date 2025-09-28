В Астане прошёл турнир памяти героя-пограничника Раджана Батрканова
26–27 сентября в школе №16 состоялся традиционный турнир по волейболу среди подразделений Пограничной службы и ветеранов. Соревнование посвящено подвигу Раджана Батрканова — героя, отдавшего жизнь при защите государственной границы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Погранслужбу
За проявленное мужество он был посмертно награждён орденом «Айбын» II степени Указом Президента Республики Казахстан и орденом «Спитамен» I степени Указом Президента Таджикистана.
Победители турнира:
Подвиг Раджана Батрканова навсегда останется в памяти и вдохновляет на верность Родине и мужество.