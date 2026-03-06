В Национальной академической библиотеке состоялась презентация книги известного писателя-публициста, заслуженного деятеля Казахстана Шархана Казыгула «Таңдамалы шығармалар жинағы», изданной к его 70-летнему юбилею, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

В ходе встречи советник Президента РК, академик Национальной академии наук РК Бауыржан Омаров вручил юбиляру поздравление от Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Также писателю были переданы поздравительные письма от Государственного советника РК Ерлана Карина, председателя Мажилиса Ерлана Кошанова и заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Аиды Балаевой.

В мероприятии приняли участие депутаты, государственные и общественные деятели, председатель правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, представители интеллигенции и писатели. В сборник вошли художественные и публицистические произведения автора, написанные в разные годы.

Книга состоит из семи разделов и включает роман «Күлпет», два рассказа, произведение «Оңашадағы онлайн ойлар», эссе о деятелях политики, литературы, искусства и журналистики, а также портретные зарисовки и работу «Футбол философиясының фрагменттері».