В Астане состоялась премьера драмы "Алия" к 100-летию героини

Театр
255
Зарина Москау
специальный корреспондент

В Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького состоялась премьера драмы «Алия» (К. Жунисов, И. Седин), посвящённой 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой — символа мужества, силы духа и любви к Родине, передает Kazpravda.kz

Фото: Нацгвардия МВД РК

Постановка объединила на одной сцене актёров театра и военнослужащих Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, став ярким примером творческого сотрудничества искусства и воинской службы.

- Наша коллаборация с творческим коллективом Национальной гвардии зрители приняли на «ура». Думаю, что в дальнейшем наше сотрудничество продолжится и мы еще будем радовать новыми постановками, - отметил режиссер Игорь Седин.

Напомним, первый показ спектакля «Алия» состоялся 6 марта в этом же театре и вызвал широкий общественный резонанс. Тогда зрители аплодировали стоя, а многие не скрывали слёз.

Постановка, приуроченная к 100-летию Алии Молдагуловой и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходила в рамках акции «100 дней до Победы», инициированной Национальной гвардией МВД РК.

- Сегодняшний спектакль, посвященный героине Алие Молдагуловой, мы играли вместе с музыкантами Национальной гвардии и это придало особую атмосферу постановке, - отметил актер Данил Хомко. 

 Особую атмосферу спектакля создали мужской хор и оркестр Национальной гвардии, наполнив сцену живой энергией доблести и патриотизма. Музыкальное сопровождение подчеркнуло драматизм и эмоциональную глубину произведения, заставив зрителей вновь пережить подвиг легендарной героини.

Драма «Алия» стала не просто театральным событием, а искренним диалогом поколений, в котором слово, музыка и сценическое мастерство рассказали историю героизма и самоотверженности молодой девушки, навсегда вписавшей своё имя в историю Казахстана.

Постановка вновь подтвердила, что сотрудничество Национальной гвардии МВД РК и театра драмы имени М. Горького стало важным культурным событием столицы, объединившим искусство и патриотизм в едином эмоциональном порыве.

#Астана #спектакль #Алия Молдагулова

