Сегодня в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева Тюркская Академия провела презентацию перевода труда «Сражение, изменившее историю – Чанаккале 1915» на казахский, кыргызский и узбекский языки,  сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Тюркская академия

В научном мероприятии приняли участие проректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Ардак Бейсенбай, вице-президент Тюркской Академии Асхат Кесикбаев, третий секретарь Посольства Турецкой Республики в Республики Казахстан Фетхи Шахин, дипломаты посольств Азербайджана и Узбекистана в Казахстане, а также представители научного сообщества.

На открытии мероприятия вице-президент Тюркской Академии А. Кесикбаев передал участникам приветственное слово президента Академии Шаина Мустафаева, особо подчеркнув историческое значение битвы при Чанаккале для тюркского мира.

«Чанаккале — это не только военная победа, но и символ стремления тюркских народов к независимости, точка возрождения исторического самосознания. Сражение при Чанаккале стало переломным моментом, когда народ Османского государства в тяжёлый момент истории проявил единство и стойкость. Если бы не эта победа, сегодня мы не говорили бы о независимой Турецкой Республике и о сильном тюркском мире. Поэтому передача памяти об этой битве будущим поколениям — наш общий долг», — отметил А. Кесикбаев.

Кроме того, вице-президент Академии подчеркнул, что новый перевод — это не только передача содержания книги, но и стремление завещать память о подвиге героев Чанаккале молодому поколению тюркских народов.

Как было отмечено на мероприятии, в книге всесторонне освещаются военно-стратегические аспекты сражения пои Чанаккале, судьбы людей на фронте, проявленные ими героизм и самоотверженность. В рамках этой темы участники выступили с докладами и обменялись мнениями.

Издание, как ожидается, внесет вклад не только в укрепление исторического сознания, но и в развитие единства и сотрудничества тюркских народов.

