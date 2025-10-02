Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании Форума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В мероприятии в качестве почетного гостя участвует Президент Венгрии Тамаш Шуйок, находящийся с официальным визитом в Казахстане.

Среди спикеров – основатель и СEO Telegram Павел Дуров, генеральный директор Sinovation Ventures и 01ai Ли Кай Фу, научный сотрудник Стэнфордского университета, эксперт Google Питер Норвиг, генеральный директор G42 International Мансур Ибрагим Аль Мансури, профессор Стэнфордского университета Илья Стребулаев и другие представители hi-tech-индустрии.