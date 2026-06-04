В Астане стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Еңбек жолы»

Столица

В целях продвижения идеи Общества Всеобщего труда в Астане проводится ежегодный конкурс «Еңбек жолы».

Фото: акимат

К участию в нем приглашаются трудовые династии, молодые специалисты и наставники со стажем работы больше 20 лет,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Прием заявок на участие в «Еңбек жолы» уже стартовал и продлится до 1 июля. Конкурс состоит из 3 номинаций:
1) «Лучшая трудовая династия» - выбирается династия с самым продолжительным стажем, наибольшим количеством наград;
2) «Лучший наставник работающей молодежи» - выбирается самый высокоэффективный наставник со стажем работы не менее 20 лет;
3) «Лучший молодой работник производства» - выбирается самый активный и трудолюбивый работник производства со стажем работы не более 5 лет.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 55-68-11, 55-68-34, 55-68-05 (Управление занятости и социальной защиты города Астаны), а также по адресу: улица Бейбітшілік, 9, 2 этаж, 220 кабинет, отдел координации занятости, эл.почта: a.adilbekov@astana.kz, gulmira.kydyrbekova@astana.kz.

#Астана #конкурс #труд

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